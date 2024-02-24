Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1671
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Değil .... bir atışla her zamanki 12 kalibre ...
İki varil mi yoksa otomatik mi? Bahar avcılığı yasaklandı mı?
İki varil mi yoksa otomatik mi?
MC 21-12
MC 21-12
Uzatma (dergi) yaptınız mı?
Uzatma yaptınız mı?
Hayır, hiçbir şey yapmadı.
Fotoğraf harika ve ne tür bir demir parçasına ihtiyaç var, zaten işe yaradı mı?
Fotoğraf harika ve ne tür bir demir parçasına ihtiyaç var, zaten işe yaradı mı?
Tabii ki. Önemli değil. Seri çekimler yapabilirsiniz, sadece ördekler için bu kadar :-)
Kesinlikle. Çok fazla oyun varsa, çok yakında standart bir uzatma kablosuna ihtiyacınız olacak ...
Evet, her şey yolunda, neyi riske atıyorsunuz? Muhtemelen en fazla birkaç yüz dolar ve ben cesaretle 2700'den 2000'e kadar snp500'de yüz puan yeşil jikle için kısa tutuyorum. Bana gelince, önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD'de İtalya'da olduğu gibi bir veba olmalı, sadece daha güçlü ve basılan trilyonlarca dolara rağmen her şey çökecek. Ve pes edip 2000'in üzerine çıkarsam lanet olsun!
Peki arkadaşımız Innokenty nerede? Ve Sandpi'nin nesi var)))
Hayır, tuz değil.
Günaydın öğretmenim. Güç seninle olsun