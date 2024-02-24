Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1633
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Başlangıçta piyasa beklentilerini oluştururlar. SI seçenekleri, bu özel enstrüman için piyasa beklentilerini oluşturur. Yani, opsiyon tüccarlarının dayanak varlığın gelecekteki fiyatı hakkında ne düşündükleri. Doğru düşünüp düşünmedikleri bilinmiyor, AMA beklentileri bir gülümsemenin kıvrımı ve bir dizi belirli seçenek pozisyonu ile biliniyor. Daha sonra hacim bu beklentiye uygun olup olmadığına göre işlem görür. Kimse her şeyin bu kadar basit olduğunu söylemedi. Sadece bu verileri kullanmaya başlayarak ve piyasaya bu açıdan baktığınızda kendinizi birbirini dolandıran ve aldatmaya çalışan bir grup profesyonelin içinde buluyorsunuz, FAKAT bu bilgiyi kullanmayarak sadece rulet oynuyorsunuz. IMHO doğal olarak.
İşte kendim için bir ipucu. Bu panoyu gün boyunca takip edin, bir pound bile olsa, ücretsiz kullanıcılar için 15 dakikalık bir gecikme ile bile ve beceri ile ne kadar basit çıktığına son derece şaşıracaksınız.
Bu ekran, yanılmıyorsam CME'deki pound seçeneği içindir.
Seçeneklerin ilginç yorumu,
daha fazla?
Beklenti neye göre yukarı mı aşağı mı?
Seçenek verilerini kendim kullanmak istiyorum. Çalışması mümkündür, çünkü öyle söylenir - mantık değil psikoloji.
Seçenekler hakkında Quick ile bilgi alabilirsiniz, orada alım satım emirleri vermek istiyorum, ancak bunun maliyeti var - birleşme arzusu yok mu?
Seçeneklerin ilginç yorumu,
daha fazla?
Beklenti neye göre yukarı mı aşağı mı?
Peki, günün konusu. Yeterli bir süre için ROI topladığım için eğitim örneğini 60 sinyal + 10 test sonunda 70'e çıkarmaya karar verdim. İlk olarak eğitim dosyasını ROI olmadan kaydettim ve 70 vektör için yaklaşık 150 faydalı girdi elde ettim. Görünüşe göre değişkenleri açıklayan kurallar, açıkladıkları vektörlerin sayısının iki katı. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var. Maylov'un şeytan makinesini başlattım, ancak eğitim kalitesini hiçbir zaman %88'in üzerine çıkaramadı, ki bu prensipte buz değildir. Bence tamam, OI toplandı. Onları açacağım. Sonuç olarak, eğitim dosyasının aynı 70 örneğin tümü için 190 sütun olduğu ortaya çıktı. Ve OI ile hala taranması gereken bir hemoroid olduğunu itiraf ediyorum. Her şeyi bir dosyaya yazar ve test cihazında kullanmak son derece zordur. Pekala, bence canı cehenneme. Sonuç olarak şeytan makinesini çalıştırıyorum ve bir süre sonra şu sonucu veriyor: genelleme yeteneği eğitimde %95 ve testte %100 (en iyi sonuç), eh, bence normal. Bakıyorum ama girişlerde tek bir OI göstergesi yok. Aptalca delta hacmi vb. Peki, nasıl burada olunur?? :-) Ve sadece bir uygulayıcı olduğunuzda, tekrar tekrar açıklanamayan benzer fenomenlerle karşılaşırsınız.
Küçük mavi olanlar OOS, dediğim gibi 2 girinti sinyali bırakıyorum. Aracın kalitesinin tek göstergesi küçük şeylerde bile yanılmamasıdır. Gerçek şu ki, bu yaklaşımla hatalara izin verilmez. Polinom hayatta kalma zaman aralığı son derece küçüktür. Kelimenin tam anlamıyla 5-8 işlem ve eksi burada uygun değildir. Doğal olarak, polinom daha uzun süre çalışabilir ve kural olarak bunu yapar, ancak garanti ederim ki sadece 10 işleme kadar bahse girerim; 10'dan fazla işlem olan her şey ekstra kazanç olarak kabul edilir. Bu örneğin nasıl çalıştığını görelim.
Mikhailo, sesli veya iambik olarak yazın)
Mikhailo, sesli veya iambik olarak yazın)
Aynen, düzyazıda şiir. Andrei Platonov'u hatırlatan bir şey.