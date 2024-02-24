Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1632
Vay canına, sen benim iyilerimsin, ölüyorum)))
Vay canına, gençlik gitti ..... Biliyorsun, burayı iyi dinle, sondan bir önceki dönem için söylüyorum (en son vidos olacak). Senin gibi insanlar yüzünden bir video kaydetmek istiyorum, böylece her seferinde varlığın özünü açıklamayı bırakmam. Fiyat oluşumunun nedensel bir modeli vardır. Geçici değil, NEDEN VE ETKİ. Yani fiyat değişikliğinin nedeni aşağıdaki faktörlerdir.
İlk olarak, Opsiyonistler, oynaklığın gülümsemesini çarpıtarak piyasanın beklentisini şekillendirir. Daha sonra bu beklentiye göre veya internet (opsiyoncular da hata yapabilir) doğrultusunda hacim delta ile işlem görür. Hacim, katılımcı deltasının sayısını belirtir, işlem gören hacmin + açık ilgi yönünü gösterir. Ancak o zaman fiyat, işlem gören hacme göre değişir ve ancak o zaman TÜMÜNÜN fiyat değişimini tahmin etmek için kullanmaya çalıştığınız göstergelerin değerleri olur. Yani, sonucu olarak sebebi tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Peki hangimiz konuda değiliz????
Burada, SI'ya göre, tüm bu veriler mevcut, ancak bunlar bitcoin için mevcut mu? Yani yapma pi ... di .... Aksi takdirde, yeterince siniriniz yok. Beylerin mat kısmını öğrenin ..... İşte bu yüzden benim yaklaşımım sizinkinin aksine işe yarıyor. Sizinki işe yarayabilir, ancak yukarıda belirtilen modele dayanmıyorsa, işinizde rastgele olma olasılığı yüksektir. sorular?
Pekala, bırak bunu ve mutlu olacaksın. Ve Max'in ekonometriyi çöpe attığı gerçeği, başlangıçta doğru verilerle çalıştığınızda da bir konudur.
Bir düşünün, şu anda OI topladım. Yani, sonuç olarak TS, OI + Volumes + Delta'ya sahip olacaktır. Sadece bir gülümseme eksik. Ancak bir gülümsemenin şakası kendi içinde değil, değişimindedir. TS'de otomatik olarak bir gülümseme almanın mümkün olduğunu düşünmüyorum ve bu yüzden bir yatırım fonunda resmi bir iş bulmak istiyorum, böylece yerel sihirbaz programcıların (fonlarda hoşuma giden) yardımıyla, ben Ek veriler almaya başlayacağım, sadece bir gülümseme değil, belki başka bir şey, o zaman yaşayacağım ..... Kendime bir inek alacağım, süt vereceğim :-)
Sonra sıradan bir proger'ın 5 dakika harcadığı basit görevler için zaman öldürmekten bıktım ve birkaç hafta geçirdim. Üzüntü ......
Söyleyin bana, önemsiz miktardaki opsiyonlar bizim piyasamızda nasıl bir şey oluşturabilir?
Başlangıçta piyasa beklentilerini oluştururlar. SI seçenekleri, bu özel enstrüman için piyasa beklentilerini oluşturur. Yani, opsiyon tüccarlarının dayanak varlığın gelecekteki fiyatı hakkında ne düşündükleri. Doğru düşünüp düşünmedikleri bilinmiyor, AMA beklentileri bir gülümsemenin kıvrımı ve bir dizi belirli seçenek pozisyonu ile biliniyor. Daha sonra hacim bu beklentiye uygun olup olmadığına göre işlem görür. Kimse her şeyin bu kadar basit olduğunu söylemedi. Sadece bu verileri kullanmaya başlayarak ve piyasaya bu açıdan baktığınızda kendinizi birbirini dolandıran ve aldatmaya çalışan bir grup profesyonelin içinde buluyorsunuz, FAKAT bu bilgiyi kullanmayarak sadece rulet oynuyorsunuz. IMHO doğal olarak.
İşte kendim için bir ipucu. Bu panoyu gün boyunca takip edin, bir pound bile olsa, ücretsiz kullanıcılar için 15 dakikalık bir gecikme ile bile ve beceri ile ne kadar basit çıktığına son derece şaşıracaksınız.
Bu ekran yanılmıyorsam CME'deki pound seçeneği içindir. Siyah çizgi mevcut grevdir. Değiştir sütunu için oklar. Yani, seçeneklerin değerindeki değişiklikler
Seçenek verilerini kendim kullanmak istiyorum. Çalışması mümkündür, çünkü öyle söylenir - mantık değil psikoloji.
Seçenekler hakkında Quick ile bilgi alabilirsiniz, orada alım satım emirleri vermek istiyorum, ancak bunun maliyeti var - birleşme arzusu yok mu?