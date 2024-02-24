Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1632

Sihirbaz_ :
Vay canına, sen benim iyilerimsin, ölüyorum)))
Dostum ortaya çık. Bak senin için ne buldum :-)
 
Michael Marchukajtes :

Vay canına, gençlik gitti ..... Biliyorsun, burayı iyi dinle, sondan bir önceki dönem için söylüyorum (en son vidos olacak). Senin gibi insanlar yüzünden bir video kaydetmek istiyorum, böylece her seferinde varlığın özünü açıklamayı bırakmam. Fiyat oluşumunun nedensel bir modeli vardır. Geçici değil, NEDEN VE ETKİ. Yani fiyat değişikliğinin nedeni aşağıdaki faktörlerdir.

İlk olarak, Opsiyonistler, oynaklığın gülümsemesini çarpıtarak piyasanın beklentisini şekillendirir. Daha sonra bu beklentiye göre veya internet (opsiyoncular da hata yapabilir) doğrultusunda hacim delta ile işlem görür. Hacim, katılımcı deltasının sayısını belirtir, işlem gören hacmin + açık ilgi yönünü gösterir. Ancak o zaman fiyat, işlem gören hacme göre değişir ve ancak o zaman TÜMÜNÜN fiyat değişimini tahmin etmek için kullanmaya çalıştığınız göstergelerin değerleri olur. Yani, sonucu olarak sebebi tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Peki hangimiz konuda değiliz????

Burada, SI'ya göre, tüm bu veriler mevcut, ancak bunlar bitcoin için mevcut mu? Yani yapma pi ... di .... Aksi takdirde, yeterince siniriniz yok. Beylerin mat kısmını öğrenin ..... İşte bu yüzden benim yaklaşımım sizinkinin aksine işe yarıyor. Sizinki işe yarayabilir, ancak yukarıda belirtilen modele dayanmıyorsa, işinizde rastgele olma olasılığı yüksektir. sorular?

soru yok ))

 
mytarmailS :

soru yok ))

Pekala, bırak bunu ve mutlu olacaksın. Ve Max'in ekonometriyi çöpe attığı gerçeği, başlangıçta doğru verilerle çalıştığınızda da bir konudur.

Bir düşünün, şu anda OI topladım. Yani, sonuç olarak TS, OI + Volumes + Delta'ya sahip olacaktır. Sadece bir gülümseme eksik. Ancak bir gülümsemenin şakası kendi içinde değil, değişimindedir. TS'de otomatik olarak bir gülümseme almanın mümkün olduğunu düşünmüyorum ve bu yüzden bir yatırım fonunda resmi bir iş bulmak istiyorum, böylece yerel sihirbaz programcıların (fonlarda hoşuma giden) yardımıyla, ben Ek veriler almaya başlayacağım, sadece bir gülümseme değil, belki başka bir şey, o zaman yaşayacağım ..... Kendime bir inek alacağım, süt vereceğim :-)

Sonra sıradan bir proger'ın 5 dakika harcadığı basit görevler için zaman öldürmekten bıktım ve birkaç hafta geçirdim. Üzüntü ......

Ve size zaten derse hazırlanırken yanlışlıkla bir kitap yazdığımı söyledim. Eh, bir kitap olarak, şimdiye kadar sadece bir broşür. Bu yüzden, bir bölümde "Ve hataların oğlunun deneyimi zordur ve paradoksların dehası bir arkadaştır" yazıyor. Bir keresinde veri dönüştürme formülünde bir hata yaptım. Ve hepsi, her zaman olduğu gibi, bir sürü parantezim olduğu için. Bu yüzden bir parantez kaçırdım, ancak genel olarak toplam sayısı çiftti, bu yüzden derleyici yemin etmedi. Böylece yaklaşık yarım yıl çalıştım ve önemli ölçüde daha iyi sonuçlar elde ettim. Bir gün formüle bir göz attım ve berbat ettiğimi fark ettim. Ama sonuçları iyileştiriyorsa bu nasıl bir şey. Bu bir hata değil. BU KISA BİR :-) Bu vakadan, alıntıdan bağımsız veriler ve alıntıya bağlı veriler olduğu sonucuna vardım. Alıntıdan BAĞIMSIZ veriler çoğunluk tarafından kullanılır ve oldukça iyi çalışırlar, ancak alıntıya bağlı veriler daha iyi bir sonuca sahiptir, ancak ne yazık ki alıntılara bağlıdırlar ve eğitim alanındaki geçmişteki herhangi bir veri düzeltmesi taban tabana zıt bir sonuca yol açar. Alpleri terk etmemin sebeplerinden biri de buydu. Her hafta onları orada yönettiler ve bu da aracı tamamen devirdi. Ayrıca, bu değeri değiştirmenin minimum adımı ile herhangi bir değeri değiştirmek yeterliydi. Peki, diyelim ki eğitim süresi boyunca herhangi bir ışıktaki ses seviyesini bir artıralım ve sonuç hemen yanlış gitti. Alıntıdan bağımsız veriler bu değişikliği umursamadı ve böyle bir değişikliği manuel olarak fark etmeyeceksiniz. Ama birkaç kez beni çileden çıkardı ve bu değişimin gerçekleştiği 1-2 haftalık geçmişinde aynı barı buldum. Tamamen temel. Bu tür birkaç aramadan sonra ve bu kolay bir iş değildi, onlardan kaçmaya karar verdim. Umarım bu Opener'da olmaz .... IMHO
 
Yine meselenin ne olduğunu anladığınızda Fi deyin, size tamamen katılacağım. Yeni veya abartılı bir şey icat etmedim. Sadece konuya daha ciddi baktım :-)
 
Herasse 6000 aylık mesaj. Ve boşuna harcamadım, ah, nasıl da boşuna değil :-) Daha da önemlisi, sanki oraya yaklaşıyormuş gibi düşündüm, hepsi bu. Ama bu gece birçok insana düşünce için yiyecek verecek. Kitlelere bilgi getirdiğinizde öğretmek için iyi bir şey değil mi :-)
 
Tek bir kaskla konuşmak sıkıcı :-(... Eh... bir zaman vardı... Belozersk AAAA'yı nasıl çaktığımızı hatırlıyor musun ???? (c) Zhmurki
 
Michael Marchukajtes :

Vay canına, gençlik gitti ..... Biliyorsun, burayı iyi dinle, sondan bir önceki dönem için söylüyorum (en son vidos olacak). Senin gibi insanlar yüzünden bir video kaydetmek istiyorum, böylece her seferinde varlığın özünü açıklamayı bırakmam. Fiyat oluşumunun nedensel bir modeli vardır. Geçici değil, NEDEN VE ETKİ. Yani fiyat değişikliğinin nedeni aşağıdaki faktörlerdir.

İlk olarak, Opsiyonistler, oynaklığın gülümsemesini çarpıtarak piyasanın beklentisini şekillendirir. Daha sonra bu beklentiye göre veya internet (opsiyoncular da hata yapabilir) doğrultusunda hacim delta ile işlem görür. Hacim, katılımcı deltasının sayısını belirtir, işlem gören hacmin + açık ilgi yönünü gösterir. Ancak o zaman fiyat, işlem gören hacme göre değişir ve ancak o zaman TÜMÜNÜN fiyat değişimini tahmin etmek için kullanmaya çalıştığı göstergelerin değerleri olur. Yani, sonucu olarak nedeni tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Peki hangimiz konuda değiliz????

Burada, SI'ye göre, tüm bu veriler mevcut, ancak bunlar bitcoin için mevcut mu? Yani yapma pi ... di .... Aksi takdirde, yeterince siniriniz yok. Beylerin mat kısmını öğrenin ..... İşte bu yüzden benim yaklaşımım sizinkinin aksine işe yarıyor. Sizinki işe yarayabilir, ancak yukarıda belirtilen modele dayanmıyorsa, işinizde rastgele olma olasılığı yüksektir. sorular?

Söyleyin bana, önemsiz miktardaki opsiyonlar bizim piyasamızda nasıl bir şey oluşturabilir?

 
Alexey Vyazmikin :

Söyleyin bana, önemsiz miktardaki opsiyonlar bizim piyasamızda nasıl bir şey oluşturabilir?

Başlangıçta piyasa beklentilerini oluştururlar. SI seçenekleri, bu özel enstrüman için piyasa beklentilerini oluşturur. Yani, opsiyon tüccarlarının dayanak varlığın gelecekteki fiyatı hakkında ne düşündükleri. Doğru düşünüp düşünmedikleri bilinmiyor, AMA beklentileri bir gülümsemenin kıvrımı ve bir dizi belirli seçenek pozisyonu ile biliniyor. Daha sonra hacim bu beklentiye uygun olup olmadığına göre işlem görür. Kimse her şeyin bu kadar basit olduğunu söylemedi. Sadece bu verileri kullanmaya başlayarak ve piyasaya bu açıdan baktığınızda kendinizi birbirini dolandıran ve aldatmaya çalışan bir grup profesyonelin içinde buluyorsunuz, FAKAT bu bilgiyi kullanmayarak sadece rulet oynuyorsunuz. IMHO doğal olarak.

İşte kendim için bir ipucu. Bu panoyu gün boyunca takip edin, bir pound bile olsa, ücretsiz kullanıcılar için 15 dakikalık bir gecikme ile bile ve beceri ile ne kadar basit çıktığına son derece şaşıracaksınız.

Bu ekran yanılmıyorsam CME'deki pound seçeneği içindir. Siyah çizgi mevcut grevdir. Değiştir sütunu için oklar. Yani, seçeneklerin değerindeki değişiklikler

 
Michael Marchukajtes :

Başlangıçta piyasa beklentilerini oluştururlar. SI seçenekleri, bu özel enstrüman için piyasa beklentilerini oluşturur. Yani, opsiyon tüccarlarının dayanak varlığın gelecekteki fiyatı hakkında ne düşündükleri. Doğru düşünüp düşünmedikleri bilinmiyor, AMA beklentileri bir gülümsemenin kıvrımı ve bir dizi belirli seçenek pozisyonu ile biliniyor. Daha sonra hacim bu beklentiye uygun olup olmadığına göre işlem görür. Kimse her şeyin çok basit olduğunu söylemedi. Sadece bu verileri kullanmaya başlayarak ve piyasaya bu açıdan baktığınızda kendinizi birbirini dolandıran ve aldatmaya çalışan bir grup profesyonelin içinde buluyorsunuz, FAKAT bu bilgiyi kullanmayarak sadece rulet oynuyorsunuz. IMHO doğal olarak.

İşte kendim için bir ipucu. Bu panoyu gün boyunca takip edin, bir pound bile olsa, ücretsiz kullanıcılar için 15 dakikalık bir gecikme ile bile ve beceri ile ne kadar basit çıktığına son derece şaşıracaksınız.

Bu ekran, yanılmıyorsam CME'deki pound seçeneği içindir.

Seçenek verilerini kendim kullanmak istiyorum. Çalışması mümkündür, çünkü öyle söylenir - mantık değil psikoloji.

Seçenekler hakkında Quick ile bilgi alabilirsiniz, orada alım satım emirleri vermek istiyorum, ancak bunun maliyeti var - birleşme arzusu yok mu?

