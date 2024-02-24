Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1635
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Boş, otomatik doğrulamayı geçmeyecek, anlaşmaları açmalı ve kapatmalıdır.
peki, bunu yap. boşluk modu, böylece bir şey açılır ve doğrulamadan geçer, ne kadar küçük)Ben de fazladan verdim. api'nizi botunuza, her türlü eklentiye, ayrı ayrı. Bununla birlikte, ana işlevsellik bottaydı.
peki, bunu yap. boşluk modu, böylece bir şey açılır ve doğrulamadan geçer, ne kadar küçük)Ben de fazladan verdim. api'nizi botunuza, her türlü eklentiye, ayrı ayrı. Bununla birlikte, ana işlevsellik bottaydı.
MQL5 yöneticilerini anlamıyorum, konu umut verici, ancak daha ilk başta onu kıstırmak için tüm koşulları yarattılar.
Sinir ağları üzerine kurulmuş uzmanlar için pazarda koştum - tek bir gerçek değil! Tam bir dolandırıcı.
MQL5 yöneticilerini anlamıyorum, konu umut verici, ancak daha ilk başta onu kıstırmak için tüm koşulları yarattılar.
hepsi bu, çünkü mql'de komut dosyaları ve kitaplıklar yazıyorsunuz, böylece onların "ürünlerini" kendi ellerinizle geliştiriyorsunuz..., uzun zamandır başka dillerde yazılmış binlerce satırlık kod yazıyorsunuz, acı çekiyor, ağlıyor)
hepsi bu, çünkü mql'de komut dosyaları ve kitaplıklar yazıyorsunuz, böylece onların "ürünlerini" kendi ellerinizle geliştiriyorsunuz..., uzun zamandır başka dillerde yazılmış binlerce satırlık kod yazıyorsunuz, acı çekiyor, ağlıyor)
Sinir ağları üzerine kurulmuş uzmanlar için pazarda koştum - tek bir gerçek değil! Tam bir dolandırıcı.
MQL5 yöneticilerini anlamıyorum, konu umut verici, ancak daha ilk başta onu kıstırmak için tüm koşulları yarattılar.
Uzmanlarla dolu ve ücretli ve hayır, makaleler var, dikkatsizsiniz.
İlk başta (5-10 yıl önce), DC'ler karma öğrenmeye direndiler, Gaun'dan gelen enayilerin tatlıları şekillendirmeye başlayacağını düşündüler, ancak şimdi her şeyin yolunda olduğunu fark ettiler, drenaj plana göre gidiyor, aksine MO mümkün olan her şekilde memnuniyetle karşılanır ve desteklenir, yakında python aracılığıyla Mql'de keras kullanmak ve satmak mümkün olacak, merak etmeyin.
Yolda başıma geldi)) Bugün ilk normal algoritmam doğdu ... Sorun şu ki kendi kendimi yetiştiriyorum, sadece R'de biliyorum ve programlıyorum, algoritma doğal olarak R'den gelen İnciller üzerinde çalışıyor ve çok hassas yürütme hızı , o zaman bir robota ihtiyacınız var bu bir gerçek ... Hangi terminalden hangi araçlarla bir demet nasıl yapılır? kim yardım edebilir?
Yolda başıma geldi)) Bugün ilk normal algoritmam doğdu ... Sorun şu ki kendi kendimi yetiştiriyorum, sadece R'de biliyorum ve programlıyorum, algoritma doğal olarak R'den gelen İnciller üzerinde çalışıyor ve çok hassas yürütme hızı için, o zaman bir robota ihtiyacınız var, bu bir gerçek ... Hangi terminalden, hangi araçlarla bir demet nasıl yapılır? kim yardım edebilir?
İşte R ile ilgili bir Uzman Danışman örneği
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
R'de kullanılan sinir ağı kitaplığının eskimesi nedeniyle çalışmıyor, ancak bu örneği R kodunuzu bağlamak için kullanabilirsiniz.
Ooo öğretmenim! Dinleyin ve itaat edin!!!
Herasi dün sana vurdu))) ölüyorum ...
radikal.ru/video/uKgWOR27yQA
Zyr, senin dumanına karşılık ne buldu:
şiirler.....
Gülüşün bal gibi kulaklarımızda
Yani kötü büyücü, ağzını uzat
sen ve ben uzun yıllardır birlikteyiz
Ağzınızı çekin Fokusnit'i mandalın üzerine çekin
Büyücünün ağzı gülümsemende değilse, bizim üzerimizde güçlü bir güce sahipsin.
Bakın Maksimka'nın videoları nasıl taşıdığına,
Ve hepsi Sihirbaz yüzünden, ağzını uzattın
Ve dünyada artık bizimle sürtünen böyle bir Sihirbaz yok,
Bir gülümsemeyle ağzınızı doğal bir şekilde uzatmak için !!!!
Stsuko birkaç gündür bir kübatör ve bundan gerçekten bağırıyor. MİZAH olarak olağanüstü!!!!
Eh, günün konusuyla ilgili sürekli bir değerlendirme listesi !!!!