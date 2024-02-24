Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1635

Boş, otomatik doğrulamayı geçmeyecek, anlaşmaları açmalı ve kapatmalıdır.

peki, bunu yap. boşluk modu, böylece bir şey açılır ve doğrulamadan geçer, ne kadar küçük)

Ben de fazladan verdim. api'nizi botunuza, her türlü eklentiye, ayrı ayrı. Bununla birlikte, ana işlevsellik bottaydı.
 
Bir sinir ağında bot mu? Marketteki botun linkini alabilir miyim?
 
Sinir ağları üzerine kurulu uzmanlar için pazarda koştum - tek bir gerçek değil! Tam bir dolandırıcı.
MQL5 yöneticilerini anlamıyorum, konu umut verici, ancak daha ilk başta onu kıstırmak için tüm koşulları yarattılar.
 
hepsi bu, çünkü mql'de komut dosyaları ve kitaplıklar yazıyorsunuz, böylece onların "ürünlerini" kendi ellerinizle geliştiriyorsunuz..., uzun zamandır başka dillerde yazılmış binlerce satırlık kod yazıyorsunuz, acı çekiyor, ağlıyor)

 
mytarmailS :

hepsi bu, çünkü mql'de komut dosyaları ve kitaplıklar yazıyorsunuz, böylece onların "ürünlerini" kendi ellerinizle geliştiriyorsunuz..., uzun zamandır başka dillerde yazılmış binlerce satırlık kod yazıyorsunuz, acı çekiyor, ağlıyor)

Aynen öyle. TradingView yakında MQL5'i yenecek. Bir eski okul terminali, 90'ların simgeleriyle bir şeye değer.
 
Uzmanlarla dolu ve ücretli ve hayır, makaleler var, dikkatsizsiniz.

İlk başta (5-10 yıl önce), DC'ler karma öğrenmeye direndiler, Gaun'dan gelen enayilerin tatlıları şekillendirmeye başlayacağını düşündüler, ancak şimdi her şeyin yolunda olduğunu fark ettiler, drenaj plana göre gidiyor, aksine MO mümkün olan her şekilde memnuniyetle karşılanır ve desteklenir, yakında python aracılığıyla Mql'de keras kullanmak ve satmak mümkün olacak, merak etmeyin.

 

Yolda başıma geldi)) Bugün ilk normal algoritmam doğdu ... Sorun şu ki kendi kendimi yetiştiriyorum, sadece R'de biliyorum ve programlıyorum, algoritma doğal olarak R'den gelen İnciller üzerinde çalışıyor ve çok hassas yürütme hızı , o zaman bir robota ihtiyacınız var bu bir gerçek ... Hangi terminalden hangi araçlarla bir demet nasıl yapılır? kim yardım edebilir?

 
mytarmailS :

Yolda başıma geldi)) Bugün ilk normal algoritmam doğdu ... Sorun şu ki kendi kendimi yetiştiriyorum, sadece R'de biliyorum ve programlıyorum, algoritma doğal olarak R'den gelen İnciller üzerinde çalışıyor ve çok hassas yürütme hızı için, o zaman bir robota ihtiyacınız var, bu bir gerçek ... Hangi terminalden, hangi araçlarla bir demet nasıl yapılır? kim yardım edebilir?

İşte R ile ilgili bir Uzman Danışman örneği

https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4

R'de kullanılan sinir ağı kitaplığının eskimesi nedeniyle çalışmıyor, ancak bu örneği R kodunuzu bağlamak için kullanabilirsiniz.

Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
  • www.mql5.com
Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с...
 
Sihirbaz_ :

