Farkhat Guzairov :

Ben .... Test cihazındaki geriye dönük testlerden sonuçlar çıkarıyorum, sisteminiz doğru bir şekilde eğitilirse ne elde edeceğinizi düşünüyorsunuz? Doğru girdilerin sonucunun neredeyse %90'ı. Daha önce, aynı geri testler böyle bir sonuç vermedi, bu durumda bu durumda eğitimin doğru olduğu sonucuna vardım.

Aynısını senin için de dene.

Fikri pek anlamadım.
Yapıcı eleştiri ve hata raporu karşılığında zaten bir danışman verebilirim. Kişisel olarak yazın .
 
Sanki her şeyi açıklamaya çalışıyordu. Henüz bir sisteminiz yok, sahip olduğunuz anda onu tarih boyunca çalıştırabilir ve ne kadar hazır (eğitimli) olduğuna dair sonuçlar çıkarabilirsiniz.

 
Tarihte gezinmek gerçekçi değil! Tahmin her dakika yayınlanır, tahmin hesaplaması 12-17 saniye sürer (22 s'ye kadar), günde 1400 dakika vardır. Bir günlük geriye dönük test saatler sürecek...
 
Peki... Tarihin hangi bölümünde bir sinir ağını eğitiyorsunuz (5/30 dakika)?

 
Alexey Vyazmikin :

Yardımlarına bakmaya gittim ama gerçekten anlamadım - yazmak çok kafa karıştırıcı. Daha sonra videoda bu anı bulmaya çalışacağım, daha net açıklıyorlar.

Ancak, yalnızca simetrik bir ağaç seçeneği olmadan önce CB'nin ağaç oluşturmak için yeni özellikler eklediğini gördüm.

--büyüme politikası

Ağaç yetiştirme politikası. Açgözlü ağaç yapımının nasıl gerçekleştirileceğini tanımlar.

Olası değerler:
  • SimetricTree - Bir ağaç   Belirtilen derinliğe ulaşılana kadar seviye seviye inşa edilir. Her yinelemede, son ağaç seviyesindeki tüm yapraklar aynı koşulla bölünür. Ortaya çıkan ağaç yapısı her zaman simetriktir.

  • Derinlik - Belirtilen derinliğe ulaşılana kadar bir ağaç seviye seviye oluşturulur. Her yinelemede, son ağaç seviyesindeki tüm terminal olmayan yapraklar bölünür. Her yaprak, en iyi kayıp iyileştirmesi ile duruma göre bölünür.

    Not.   Bu büyüyen politikaya sahip modeller,   TahminFark   özellik önemi ve yalnızcadışa aktarılabilir   json   ve   cbm .

  • Lossguide - Belirtilen maksimum yaprak sayısına ulaşılana kadar bir ağaç yaprak yaprak oluşturulur. Her yinelemede, en iyi kayıp iyileştirmesine sahip terminal olmayan yaprak bölünür .

Bir dizi rastgele bölmeden rastgele bir bölme değil, bir dizi rastgele bölmeden en iyi bölmeyi almak mantıklıdır (bu durumda çıktı, eğitimli bir model değil beyaz gürültü olacaktır). Böylece 3 yöntemden 2'si için "en iyi kayıp iyileştirme" yazıyorlar.
 
12-17 saniye (22 saniyeye kadar)

Bu eğitim sürer mi?

 

Kırmızı oklar zaten çürük olarak kabul edilir, ancak bu onların performansını olumsuz etkilemez. Sonuç olarak, şimdiye kadar fark etmediyseniz, işlemlerde tek bir eksi yok. Kim burada ***??? :-)


 
Hepsi yanlış...
Bir model (sinir ağı) istenen sonucu vermiyor. Bir şeyler öğrenebilir ama bu yeterli değil. Bu nedenle girişte farklı özelliklerde 20-25 model yapıyorum. Şimdi 25 model aynı anda sinyal veriyor, nihai tahminde her birinin görüşü belirli bir ağırlıkla dikkate alınıyor. Bir modelin hesaplanması yaklaşık 0,5-0,7 saniye sürer, toplam 15-20 saniye + 25 model için de giriş tarihi hazırlamak gerekir, yani. her dakika için çok iş var)) python'da multithreading'i doğru kullanırsanız cevap 1-3 saniyeye düşürülebilir, ancak bunu henüz yapmadım.
Modelleri ayrı ayrı, normal modda eğitiyorum, yani. Veri seti, bir yıllık tarihin bir döneminden ve her zamanki gibi ileri eğitimden toplanır.
 
Bir hesap izleyiciniz var mı?

 
Her şey ne kadar ciddi ... Şimdi sadece gerçekten ticaret yapabileceğinizden emin olmanız gerekiyor.

