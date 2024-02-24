Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1622
Ben .... Test cihazındaki geriye dönük testlerden sonuçlar çıkarıyorum, sisteminiz doğru bir şekilde eğitilirse ne elde edeceğinizi düşünüyorsunuz? Doğru girdilerin sonucunun neredeyse %90'ı. Daha önce, aynı geri testler böyle bir sonuç vermedi, bu durumda bu durumda eğitimin doğru olduğu sonucuna vardım.
Aynısını senin için de dene.
Yapıcı eleştiri ve hata raporu karşılığında zaten bir danışman verebilirim. Kişisel olarak yazın .
Fikri pek anlamadım.
Sanki her şeyi açıklamaya çalışıyordu. Henüz bir sisteminiz yok, sahip olduğunuz anda onu tarih boyunca çalıştırabilir ve ne kadar hazır (eğitimli) olduğuna dair sonuçlar çıkarabilirsiniz.
Tarihte gezinmek gerçekçi değil! Tahmin her dakika çıkıyor, tahmin hesaplaması 12-17 saniye sürüyor (22 s'ye kadar), günde 1400 dakika var. Bir günlük geriye dönük test saatler sürecek...
Peki... Tarihin hangi bölümünde bir sinir ağını eğitiyorsunuz (5/30 dakika)?
Yardımlarına bakmaya gittim ama gerçekten anlamadım - yazmak çok kafa karıştırıcı. Daha sonra videoda bu anı bulmaya çalışacağım, daha net açıklıyorlar.
Ancak, yalnızca simetrik bir ağaç seçeneği olmadan önce CB'nin ağaç oluşturmak için yeni özellikler eklediğini gördüm.
Ağaç yetiştirme politikası. Açgözlü ağaç yapımının nasıl gerçekleştirileceğini tanımlar.
Derinlik - Belirtilen derinliğe ulaşılana kadar bir ağaç seviye seviye oluşturulur. Her yinelemede, son ağaç seviyesindeki tüm terminal olmayan yapraklar bölünür. Her yaprak, en iyi kayıp iyileştirmesi ile duruma göre bölünür.
Lossguide - Belirtilen maksimum yaprak sayısına ulaşılana kadar bir ağaç yaprak yaprak oluşturulur. Her yinelemede, en iyi kayıp iyileştirmesine sahip terminal olmayan yaprak bölünür .
12-17 saniye (22 saniyeye kadar)
Bu eğitim sürer mi?
Kırmızı oklar zaten çürük olarak kabul edilir, ancak bu onların performansını olumsuz etkilemez. Sonuç olarak, şimdiye kadar fark etmediyseniz, işlemlerde tek bir eksi yok. Kim burada ***??? :-)
Peki... Tarihin hangi bölümünde bir sinir ağını eğitiyorsunuz (5/30 dakika)?
Bir model (sinir ağı) istenen sonucu vermiyor. Bir şeyler öğrenebilir ama bu yeterli değil. Bu nedenle girişte farklı özelliklerde 20-25 model yapıyorum. Şimdi 25 model aynı anda sinyal veriyor, nihai tahminde her birinin görüşü belirli bir ağırlıkla dikkate alınıyor. Bir modelin hesaplanması yaklaşık 0,5-0,7 saniye sürer, toplam 15-20 saniye + 25 model için de giriş tarihi hazırlamak gerekir, yani. her dakika için çok iş var)) python'da multithreading'i doğru kullanırsanız cevap 1-3 saniyeye düşürülebilir, ancak bunu henüz yapmadım.
Modelleri ayrı ayrı, normal modda eğitiyorum, yani. Veri seti, bir yıllık tarihin bir döneminden ve her zamanki gibi ileri eğitimden toplanır.
Bir hesap izleyiciniz var mı?
Hepsi yanlış...
Her şey ne kadar ciddi ... Şimdi sadece gerçekten ticaret yapabileceğinizden emin olmanız gerekiyor.