Birçok kalite kriteri olabilir. Sentetikler için bu sabit MO veya dağılım olabilir.
Ortalama işlem, ÖRNEK 4-6 ay sürerse, forward 6 aydır. Bundan sonra, sistem yeniden optimize edilebilir.
Modelin kalite kaybı olmaksızın yeniden optimizasyon olmaksızın bir yıl veya daha fazla "çalışabileceğine" inanan aptallar, piyasanın kendisi tarafından cezalandırılacaktır. Danışmanların 10 yıllık bir örnek üzerinde kontrol ettiği sadece çıkışlar... Eh, başka bir özdeyiş....
sorun şu ki bugün bir sipariş açıp neredeyse bir yıl sonra (10-12 ay) kapatıyoruz.
ve sonra "temel trendin" sona erip bitmediğini hemen bilmeme riskini alırız (((
ama önemli değil
diğer TF'lerin farklı ayarları olabilir ve ayarlar rastgele değilse, ancak oldukça geniş bir parametre aralığında çalışıyorsa bunları nasıl ele alacağımızı hala bilmiyoruz.
Bu arada, burada benzer bir sorunu çözüyorum https://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536
Daha az işlem varsa, hata daha büyük olacaktır. Elbette bu süre içinde değişmeyen kalıpları kullandığı varsayımları altında.
TS göstergelerinizi biliyorsanız (pozitif işlemlerin yüzdesi, MO), kendiniz için hesaplayabilirsiniz.
saygıdeğer bağışçılara zor bir soru daha
örneğin burada yaklaşık olarak aynı noktadan çıkan 10+ zaman serisi var
Hangi VR'nin diğerlerinden daha yüksek veya daha düşük olacağını önceden bilmiyorsak, satırların toplamının sapmasıyla nasıl ticaret yapabiliriz?
Belki ortalama eğrinin üzerindekileri satıp, altındakileri satın alabilir miyiz?
bir seçenek olarak
sadece nasıl kontrol edilir???
sentetikler sadece 2-3 veya sadece tek bir sayıysa ve hatta yol boyunca kesişebilecekleri gerçeğini hesaba katarsa, görünüşe göre bir seçenek değil
Testlerle kontrol edin.
çift veya tek fark etmez. Ortalama eğriyi çizin
Testlerle kontrol edin.
kanal değil
grafikler kesişir ve bunu tekrar tekrar yapabilirler
ortalamanın üzerindekilerin düştüğü ve tam tersinin olduğu bir durum var
Yani ortalamanın üzerinde olanlar düşmeli. Anladığım kadarıyla, bir spread ile ticaret yapıyorsunuz - 0'a yakınsaması gerekiyor.
Kimse sana bir şey borçlu değil. Git yayılmış şubeye su bas.
bu kesin, hiç kimse sıfıra yakınsama sözü vermedi
soru, farklı zaman serilerinin bir karışımının nasıl alınıp satılacağı ile ilgiliydi ve hangisinin altta veya üstte olacağını bilmiyoruz.