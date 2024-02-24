Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1577

Dmitry :

Birçok kalite kriteri olabilir. Sentetikler için bu sabit MO veya dağılım olabilir.

Ortalama işlem, ÖRNEK 4-6 ay sürerse, forward 6 aydır. Bundan sonra, sistem yeniden optimize edilebilir.

Modelin kalite kaybı olmaksızın yeniden optimizasyon olmaksızın bir yıl veya daha fazla "çalışabileceğine" inanan aptallar, piyasanın kendisi tarafından cezalandırılacaktır. Danışmanların 10 yıllık bir örnek üzerinde kontrol ettiği sadece çıkışlar... Eh, başka bir özdeyiş....

Yeniden optimizasyon gerektirmeyen basit bir algoritma var. Bir önceki günün (dönem) volatilitesinin kırılımına dayanmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda satın alın:
((Yüksek[0]-Düşük[0] > Yüksek[1]-Düşük[1] ) ve Kapat[0]>Aç[0]))

satmak:
((Yüksek[0]-Düşük[0] > Yüksek[1]-Düşük[1] ) &
Kapat[0]<Aç[0]))


 
Boris :

sorun şu ki bugün bir sipariş açıp neredeyse bir yıl sonra (10-12 ay) kapatıyoruz.

ve sonra "temel trendin" sona erip bitmediğini hemen bilmeme riskini alırız (((


ama önemli değil

diğer TF'lerin farklı ayarları olabilir ve ayarlar rastgele değilse, ancak oldukça geniş bir parametre aralığında çalışıyorsa bunları nasıl ele alacağımızı hala bilmiyoruz.

Bu arada, burada benzer bir sorunu çözüyorum https://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536

Daha az işlem varsa, hata daha büyük olacaktır. Elbette bu süre içinde değişmeyen kalıpları kullandığı varsayımları altında.

TS göstergelerinizi biliyorsanız (pozitif işlemlerin yüzdesi, MO), kendiniz için hesaplayabilirsiniz.

Достаточность выборки
Достаточность выборки
  • 2019.12.25
  • www.mql5.com
Внимание - Очень грубая модель. Куча допущений...
 


saygıdeğer bağışçılara zor bir soru daha

örneğin burada yaklaşık olarak aynı noktadan çıkan 10+ zaman serisi var

Hangi VR'nin diğerlerinden daha yüksek veya daha düşük olacağını önceden bilmiyorsak, satırların toplamının sapmasıyla nasıl ticaret yapabiliriz?

 
Boris :


Belki ortalama eğrinin üzerindekileri satıp, altındakileri satın alabilir miyiz?

 
Dmitry :

Belki ortalama eğrinin üzerindekileri satıp, altındakileri satın alabilir miyiz?

bir seçenek olarak

sadece nasıl kontrol edilir???

sentetikler sadece 2-3 veya sadece tek bir sayıysa ve hatta yol boyunca kesişebilecekleri gerçeğini hesaba katarsa, görünüşe göre bir seçenek değil

 
Boris :

bir seçenek olarak

sadece nasıl kontrol edilir???

sentetikler sadece 2-3 veya sadece tek bir sayıysa ve hatta yol boyunca kesişebilecekleri gerçeğini hesaba katarsa, görünüşe göre bir seçenek değil

Testlerle kontrol edin.

çift veya tek fark etmez. Ortalama eğriyi çizin

 
Dmitry :

Testlerle kontrol edin.

çift veya tek fark etmez. Ortalama eğriyi çizin

kanal değil

grafikler kesişir ve bunu tekrar tekrar yapabilirler

ortalamanın üzerindekilerin düştüğü ve tam tersinin olduğu bir durum var

 
Boris :

kanal değil

grafikler kesişir ve bunu tekrar tekrar yapabilirler

ortalamanın üzerindekilerin düştüğü ve tam tersinin olduğu bir durum var

Yani ortalamanın üzerinde olanlar düşmeli. Anladığım kadarıyla, bir spread ile ticaret yapıyorsunuz - 0'a yakınsaması gerekiyor.

 
Dmitry :

Yani ortalamanın üzerinde olanlar düşmeli. Anladığım kadarıyla, bir spread ile ticaret yapıyorsunuz - 0'a yakınsaması gerekiyor.

Kimse sana bir şey borçlu değil. Git yayılmış şubeye su bas.
 
elibrarius :
Kimse sana bir şey borçlu değil. Git yayılmış şubeye su bas.

bu kesin, hiç kimse sıfıra yakınsama sözü vermedi

soru, farklı zaman serilerinin bir karışımının nasıl alınıp satılacağı ile ilgiliydi ve hangisinin altta veya üstte olacağını bilmiyoruz.

