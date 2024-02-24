Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1578
bu kesin, hiç kimse sıfıra yakınsama sözü vermedi
soru, farklı zaman serilerinin bir karışımının nasıl takas edileceğiydi ve hangisinin altta veya üstte olacağını bilmiyoruz .
Bilmiyorsanız, yalnızca bir seçenek vardır - rastgele)
resimde: üstte olanların üstte kalma olasılığı daha yüksek.
soyut olarak - sipariş başına Levenshtein mesafesini dikkate alın. Önlem daha makul - bu, sıraların "iç içe" olduğu ve yeniden hesaplanması gerektiği anlamına gelir.
Sıralar buldozerden alınmazsa, bu sadece sizin değil, birçoğunun değerlendirmelerini değiştireceği ve giriş / çıkış yapacağı anlamına gelir. Ve şimdi bir şey düşünebilirsiniz :-)
bizim köyde böyle kelimeleri bile bilmiyorlar
fikrinizi açıklayabilir misiniz?
Tabii ki, bir olasılık ve hatta bazı istatistikler var ... ama bize yardımcı olamaz, nedense ((
saygıdeğer bağışçılara zor bir soru daha
örneğin burada yaklaşık olarak aynı noktadan çıkan 10+ zaman serisi var
Hangi VR'nin diğerlerinden daha yüksek veya daha düşük olacağını önceden bilmiyorsak, satırların toplamının sapmasıyla nasıl ticaret yapabiliriz?
Pek çok benzer seriniz var, belki eşbütünleşme açısından kontrol edilmelidir.
satırlar çok benzer olabilir, bu doğru
ve, farkları durağan bir sürece çok benzemese de, bazıları "eşbütünleşik" bile olabilir.
bazıları yan yana gidebilir, iç içe geçebilir, uzaklaşabilir, birleşebilir
tek güvenilir gerçek, çoğunlukla farklı olmalarıdır, yani. sıralar arasındaki ilk mesafe sondan daha az
Tabii dönem sonunda hangisinin daha yüksek ve daha düşük olacağını bilseydik, hiç şüphe yok.
Eh, aralarındaki mesafe doğrusal olarak değişiyorsa, bu bir sorun değil. Bu resme bakıyor, diğerini bilmiyorum. Bakiyeler üzerinde sinyaller vererek, biri için alıp, diğeri için satmaya izin verebilirsiniz.
peki, yani tek seçenek bu
doğrusal? ne demek istiyorsun?
böyle fotoğraflar havayı bozuyor
ve her şey yoluna girecek, ancak karmaşık çakışmalar (((
ve böyle olur
normal (standart karlı) konum - 1. sıra olduğunda - mavi çizgi diğerlerinin altında bulunur
ama bu her zaman böyle olmuyor ve hala nedenini bulamıyorum
Y, X ile orantılı olarak değiştiğinde, yani. lin var. bağımlılık + döngüler + gürültü, farklı açılarda bile her iki eğrinin de hangi yöne gittiği önemli değil
Pekala, yani çok az gözlem var, 1000'de bir daha fazlası olurdu. Veya eğrilerin arkasında duran temel kalıbı, ne kadar düzenli olduğunu değerlendirin.
İşte bu, forumdan ayrıldım. Gelmekle!
