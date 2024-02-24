Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1578

Boris :

bu kesin, hiç kimse sıfıra yakınsama sözü vermedi

soru, farklı zaman serilerinin bir karışımının nasıl takas edileceğiydi ve hangisinin altta veya üstte olacağını bilmiyoruz .

Bilmiyorsanız, yalnızca bir seçenek vardır - rastgele)

 
resimde: üstte olanların üstte kalma olasılığı daha yüksek.

soyut olarak - sipariş başına Levenshtein mesafesini dikkate alın. Önlem daha makul - bu, sıraların "iç içe" olduğu ve yeniden hesaplanması gerektiği anlamına gelir.
Sıralar buldozerden alınmazsa, bu sadece sizin değil, birçoğunun değerlendirmelerini değiştireceği ve giriş / çıkış yapacağı anlamına gelir. Ve şimdi bir şey düşünebilirsiniz :-)

 
bizim köyde böyle kelimeleri bile bilmiyorlar

fikrinizi açıklayabilir misiniz?

Tabii ki, bir olasılık ve hatta bazı istatistikler var ... ama bize yardımcı olamaz, nedense ((

Boris :


saygıdeğer bağışçılara zor bir soru daha

örneğin burada yaklaşık olarak aynı noktadan çıkan 10+ zaman serisi var

Hangi VR'nin diğerlerinden daha yüksek veya daha düşük olacağını önceden bilmiyorsak, satırların toplamının sapmasıyla nasıl ticaret yapabiliriz?

Pek çok benzer seriniz var, belki eşbütünleşme açısından kontrol edilmelidir.
 
Maksim Dmitrievski :
Pek çok benzer seriniz var, belki eşbütünleşme açısından kontrol edilmelidir.

satırlar çok benzer olabilir, bu doğru

ve, farkları durağan bir sürece çok benzemese de, bazıları "eşbütünleşik" bile olabilir.

bazıları yan yana gidebilir, iç içe geçebilir, uzaklaşabilir, birleşebilir

tek güvenilir gerçek, çoğunlukla farklı olmalarıdır, yani. sıralar arasındaki ilk mesafe sondan daha az

Tabii dönem sonunda hangisinin daha yüksek ve daha düşük olacağını bilseydik, hiç şüphe yok.

Eh, aralarındaki mesafe doğrusal olarak değişiyorsa, bu bir sorun değil. Bu resme bakıyor, diğerini bilmiyorum. Bakiyeler üzerinde sinyaller vererek, biri için alıp, diğeri için satmaya izin verebilirsiniz.

peki, yani tek seçenek bu

 
Maksim Dmitrievski :

Eh, aralarındaki mesafe doğrusal olarak değişiyorsa , bu bir sorun değil. Bu resme bakıyor, diğerini bilmiyorum. Bakiyeler üzerinde sinyaller vererek, biri için alıp, diğeri için satmaya izin verebilirsiniz.

peki, yani tek seçenek bu

doğrusal? ne demek istiyorsun?

böyle fotoğraflar havayı bozuyor


ve her şey yoluna girecek, ancak karmaşık çakışmalar (((



ve böyle olur





normal (standart karlı) konum - 1. sıra olduğunda - mavi çizgi diğerlerinin altında bulunur

ama bu her zaman böyle olmuyor ve hala nedenini bulamıyorum

Y, X ile orantılı olarak değiştiğinde, yani. lin var. bağımlılık + döngüler + gürültü, farklı açılarda bile her iki eğrinin de hangi yöne gittiği önemli değil

Pekala, yani çok az gözlem var, 1000'de bir daha fazlası olurdu. Veya eğrilerin arkasında duran temel kalıbı, ne kadar düzenli olduğunu değerlendirin.

İşte bu, forumdan ayrıldım. Gelmekle!

 
Boris, sentetik sadece yüzgeç miktarıdır. satırlar. Sentetikler üzerinde yapılabilecek tek şey varyansı süresiz olarak daraltmaktır. Bu nedenle, sentetiklerin değil, orijinal serilerin farklılaşan eğrilerini gözlemlemeye devam etmeyi öneriyorum. Aynı genişleyen eğrilerle aynı resmi göreceksiniz. Ne yazık ki, bu genişleme modelinin ticaretini nasıl yapacağımı size söylemeyeceğim. Ancak, eğer eğrilerin bir kısmı yön vektörünü değiştirmeye başlarsa, büyük olasılıkla başka bir kısmın da yön vektörünü değiştirmesi gerekeceğini varsayabilirim.
Bu genişleyen eğri bulutunun ne zaman merkezden güçlü bir kaymaya sahip olduğunu bulmak daha ilginç olacak, o zaman istatistik toplamak ve faydalı bir şey belirlemeye çalışmak mümkün olacak. Ancak bu MO değil ve bu nedenle konu dışı bilgi verdiğim için özür dilerim.
 
