Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1482
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Maalesef, TS'nizin özünü bilmiyorum, sadece bir gerçeği belirttim, ***
Sana Pinokyo diyeceğim, çünkü tahta)))
HMM'de tahmin edici olarak son rakamdaki verileri koydum, hiç fiyat vermedi, algoritma fiyat hakkında hiç bir şey bilmiyor, öğretmensiz öğretildi, hedef vermedi, durum sayısı HMM'de sadece iki tanedir.
SMM, önceki şekilde olduğu gibi hızlı sıçramalar bulamadı, ancak trend olan piyasa koşullarını akıllı bir şekilde vurgulamayı başardı.
Şekil, HMM'nin iki piyasa koşulunu nasıl vurguladığını göstermektedir, OOS örneği
durum 1 kırmızıyla vurgulanır, durum 2 yeşille vurgulanır
Eurodolar 5 dakika
yol boyunca, kâsem bulundu...
burada 7500 puanlık büyük bir arsa
tabi ki mükemmel değil ama bu daha başlangıç, hala giriş noktaları, kayıpları durdur gibi seviyeler var, sanırım bu fikirle bir şekerleme yapacağım
12/6/2018 - 01/16/19 Eurobucks grafiği? Orada, sadece maskeleri fırlatırsanız, o zaman benzer sinyaller alırsınız, bazı yerlerde daha da iyi.
geleceğe bakmak https://smart-lab.ru/blog/305752.php
r-ke'deki tüm hesaplamalar, tslab'de sadece körfezin 000110000 biçiminde görselleştirilmesi için sinyallerle bir vektör yüklüyorum
yani tarafından
fiyatlar 2-ary'ye veya orada 8-ary sistemine dönüştürülürse, bu bir şekilde NS veya ağaç için temsillerini değiştirir mi?
en azından ağ yapılandırması aynı şekilde değişecek mi?
8 bitimiz olsun, 0-255'e 1 giriş sağlıyoruz ve eğer ikili kodda ise 8 giriş ve her 0-1 için tedarik edeceğiz
ve Ulusal Meclisin ağırlıkları daha keskin davranacak, etkinleştirme işlevi artık yalnızca kenarlarda çalışacak
Not: çarpım tablosunu öğrenmeye çalışın;)
en azından ağ yapılandırması aynı şekilde değişecek mi?
8 bitimiz olsun, 0-255'e 1 giriş sağlıyoruz ve eğer ikili kodda ise 8 giriş ve her 0-1 için tedarik edeceğiz
ve Ulusal Meclisin ağırlıkları daha keskin davranacak, etkinleştirme işlevi artık yalnızca kenarlarda çalışacak
Not: çarpım tablosunu öğrenmeye çalışın ;)
iyi tablo. sınıflandırma için çarpma uygun değildir
Eğlenmek için denemek istedim belki 8 giriş değil, 8 değerin hepsi 1'de
veya özyinelemeli grafikler, diyelim ki her sütun veya satır 010101010
Gauss gürültüsü ile girdilerin tam gürültü olması harika, aksi halde bir tür yapısal oluşumlar. Ve girdiler ikili hale gelecek, peki, kısmen, bu mb yeniden eğitimi azaltacaktır.
ancak sütunlar veya satırlar gönderirseniz, bunun yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Ve eğer her nokta ayrı bir girişse, o zaman boyut çok büyüktür.
iyi tablo. sınıflandırma için çarpma uygun değildir
Eğlenmek için denemek istedim belki 8 giriş değil, 8 değerin hepsi 1'de
veya özyinelemeli grafikler, diyelim ki her sütun veya satır 010101010
Gauss gürültüsü ile girdilerin tam gürültü olması harika, aksi halde bir tür yapısal oluşumlar. Ve girdiler ikili hale gelecek, peki, kısmen, bu mb yeniden eğitimi azaltacaktır.
ancak sütun veya satır gönderirseniz, bunun yanlış olduğu ortaya çıkar. Ve her nokta ayrı bir girişse, boyut çok büyük
Benzer bir şey yapmaya çalıştım, sonuç fiyatla aynıydı
Benzer bir şey yapmaya çalıştım, sonuç fiyatla aynıydı
beklenen)
Normalleştirme olmadan fiyatı nasıl ölçeklendireceğime dair seçeneklerden geçiyordum, sonsuz hata
beklenen)
Normalleştirme olmadan fiyatı nasıl ölçeklendireceğime dair seçeneklerden geçiyordum, sonsuz hata
beklenen)
Normalleştirme olmadan fiyatı nasıl ölçeklendireceğime dair seçeneklerden geçiyordum, sonsuz hata
Hatta bir kere harfe çevirmiştim), var öyle bir SAX yöntemi