Michael Marchukajtes :

Maalesef, TS'nizin özünü bilmiyorum, sadece bir gerçeği belirttim, ***

Sana Pinokyo diyeceğim, çünkü tahta)))

 
mytarmailS :

HMM'de tahmin edici olarak son rakamdaki verileri koydum, hiç fiyat vermedi, algoritma fiyat hakkında hiç bir şey bilmiyor, öğretmensiz öğretildi, hedef vermedi, durum sayısı HMM'de sadece iki tanedir.

SMM, önceki şekilde olduğu gibi hızlı sıçramalar bulamadı, ancak trend olan piyasa koşullarını akıllı bir şekilde vurgulamayı başardı.

Şekil, HMM'nin iki piyasa koşulunu nasıl vurguladığını göstermektedir, OOS örneği

durum 1 kırmızıyla vurgulanır, durum 2 yeşille vurgulanır


Eurodolar 5 dakika

yol boyunca, kâsem bulundu...


burada 7500 puanlık büyük bir arsa

tabi ki mükemmel değil ama bu daha başlangıç, hala giriş noktaları, kayıpları durdur gibi seviyeler var, sanırım bu fikirle bir şekerleme yapacağım

12/6/2018 - 01/16/19 Eurobucks grafiği? Orada, sadece maskeleri fırlatırsanız, o zaman benzer sinyaller alırsınız, bazı yerlerde daha da iyi.

 
Igor Makanu :

geleceğe bakmak https://smart-lab.ru/blog/305752.php

r-ke'deki tüm hesaplamalar, tslab'de sadece körfezin 000110000 biçiminde görselleştirilmesi için sinyallerle bir vektör yüklüyorum

yani tarafından

fiyatlar 2-ary'ye veya orada 8-ary sistemine dönüştürülürse, bu bir şekilde NS veya ağaç için temsillerini değiştirir mi?
 
Maksim Dmitrievski :
8 bitimiz olsun, 0-255'e 1 giriş sağlıyoruz ve eğer ikili kodda ise 8 giriş ve her 0-1 için tedarik edeceğiz

ve Ulusal Meclisin ağırlıkları daha keskin davranacak, etkinleştirme işlevi artık yalnızca kenarlarda çalışacak


Not: çarpım tablosunu öğrenmeye çalışın;)

Igor Makanu :

iyi tablo. sınıflandırma için çarpma uygun değildir

Eğlenmek için denemek istedim belki 8 giriş değil, 8 değerin hepsi 1'de

veya özyinelemeli grafikler, diyelim ki her sütun veya satır 010101010

Gauss gürültüsü ile girdilerin tam gürültü olması harika, aksi halde bir tür yapısal oluşumlar. Ve girdiler ikili hale gelecek, peki, kısmen, bu mb yeniden eğitimi azaltacaktır.

ancak sütunlar veya satırlar gönderirseniz, bunun yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Ve eğer her nokta ayrı bir girişse, o zaman boyut çok büyüktür.

 
Maksim Dmitrievski :

Benzer bir şey yapmaya çalıştım, sonuç fiyatla aynıydı

mytarmailS :

Benzer bir şey yapmaya çalıştım, sonuç fiyatla aynıydı

beklenen)

Normalleştirme olmadan fiyatı nasıl ölçeklendireceğime dair seçeneklerden geçiyordum, sonsuz hata

 
Maksim Dmitrievski :

Ormanlara geri dönün - normalleşmeye ihtiyaçları yok. Ben sadece emisyonları işliyorum ve hepsi bu.
 
Maksim Dmitrievski :

Hatta bir kere harfe çevirmiştim), var öyle bir SAX yöntemi

