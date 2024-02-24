Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1258
formül yığını
peki) R paketine bir bağlantı var.R'yi kendim kullanmıyorum, formülleri kopyalıyorum
R kullanıyorsanız deneyin)
Sabah gazetesi açık kaldı: https://towardsdatascience.com/bayesian-additive-regression-trees-paper-summary-9da19708fa71
En hayal kırıklığı yaratan gerçek, bu algoritmanın Python uygulamasını bulamamış olmam. Yazarlar, bazı bariz sorunları olan bir R paketi ( BayesTrees ) oluşturdular - çoğunlukla bir "tahmin" işlevinin olmaması - ve bartMachine adlı daha yaygın olarak kullanılan başka bir uygulama oluşturuldu.
Bu tekniği uygulama deneyiminiz varsa veya bir Python kitaplığı biliyorsanız, lütfen yorumlara bir bağlantı bırakın!
Yani ilk paket işe yaramaz. tahmin edemez.
İkinci linkte yine formüller.
İşte anlaşılması kolay sıradan bir ağaç. Tüm kesintiler mantıklıdır. Ve formüller olmadan
Belki de henüz ona ulaşmadım. Ağaçlar, büyük bir Bayes temasının sadece özel bir durumudur, örneğin burada bir sürü kitap ve video örneği vardır.Vladimir'in makalelerine göre NN hiperparametrelerinin Bayes optimizasyonu kullanıldı. İyi çalışıyor.
Mesela şu ağaçlar.. Bayesian sinir ağları var.
Birden!
NS mat işlemleri + ve * ile çalışır ve MA'dan dijital filtrelere kadar her türlü indikatörü kendi içinde yapabilir.
Ve ağaçlar, basit bir if(x<v){sol dal}else{sağ dal} ile sağ ve sol kısımlara bölünür.
yoksa Baysian NN de if(x<v){sol dal}else{sağ dal} mı?
Ancak çok sayıda değişkeni optimize ederseniz, o zaman sooooo uzun.
Birden!
evet, yavaş, bu yüzden şimdilik oradan faydalı bilgiler alıyorum, bazı şeylerin anlaşılmasını sağlıyor
hayır, Bayesian NN'lerde ağırlıklar, dağılımlardan ağırlıkları örnekleyerek basitçe optimize edilir ve çıktı aynı zamanda bir grup seçenek içeren, ancak bir ortalama, varyansa vb. sahip bir dağıtımdır. Başka bir deyişle, aslında eğitim veri setinde olmayan birçok seçeneği yakalıyor gibi görünüyor, ancak bunlar a priori varsayılıyor. Böyle bir NN'ye ne kadar çok örnek beslenirse, olağan olana o kadar yakınlaşır, yani. Bayes, başlangıçta och değil için yaklaşıyor. büyük veri kümeleri. Şimdiye kadar bildiklerim bunlar.
Onlar. bu tür NN'ler çok büyük veri kümelerine ihtiyaç duymazlar, sonuçlar olağan olanlarla yakınsayacaktır. Ancak eğitimden sonraki çıktı, bir nokta tahmini değil, her örnek için bir olasılık dağılımı olacaktır.
Sanki hızlanıyorsunuz, sonra bir şey, sonra başka bir şey, sonra üçüncüsü ... ama boşuna.
Zamanla, bir tür beyefendi gibi çatının üstünde boş zamanınız var, çalışmanız, çok çalışmanız, kariyer gelişimi elde etmeniz ve sinir ağlarından koylara acele etmemeniz gerekiyor.İnanın bana, normal kantorlarda kimse bilimsel laf kalabalığı ve makaleler için para vermez, sadece dünyanın en iyi brokerleri tarafından onaylanan eşitlik.
Acele etmem ama sürekli olarak basitten karmaşığa doğru çalışırım
usta için kendin çalış, eğer iş yoksa, örneğin, mql'de bir şeyi yeniden yazabilirim.
İşte Vladimir'in Bayes optimizasyonu hakkındaki makalesine https://www.mql5.com/ru/forum/226219 yorumlarından, birkaç nokta üzerinde nasıl bir eğri oluşturduğu. Ama o zaman ormana/ns'ye bile ihtiyacı yok - cevabı tam bu eğride arayabilirsiniz.
Başka bir sorun, optimize edicinin yeterince eğitilmemesi durumunda, NN'ye anlaşılmaz çöpleri öğreteceğidir.
İşte Bayes'in 3 burç için yaptığı çalışma
öğretilen desen
