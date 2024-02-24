Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1255
eğer piyasa az çok istikrarlıysa, trend orada falandır, o zaman bu sefer işe yarar, en azından benim için işe yarar .. peki, kalıplar aynı, neden çalışmıyor
tüm eğitimi tek bir düğmeye basarak ve tahmin edicilerle uğraşmadan basitleştiren tek şey)) böyle bir makinenin eğlenceli olduğu ortaya çıktı, onu insan deliliğinin bir sergisi olarak satabilirsiniz
Şey, en başından beri tahmincilerle oynamadım. Ama tek tuşla denemedim bile. Tek tuşla, aynı optimizasyon dışında, sadece profilde hiçbir şey yapamıyorum. Bunu tek bir düğmeyle nasıl çözeceğiniz bir sırdır.)
montecarl ve test için en iyi hatayı arıyor. örnek, her şeyoptimize ediciyi optimize etme
Monte Carlo'nun olmadığı yerde.)) Ve en iyi hatayla, her şey o kadar basit değil. Optimallik çok faktörlü ve belirsiz bir şeydir ve optimumun ne olduğu açık olmaktan uzaktır.
Pekala, açık, herhangi bir f'inci periyodik alıyorum, bir optimumun olduğu ve sistemin en azından sonsuza kadar kazanacağı açık)
piyasada hiçbir optimum yoktur, yalnızca yereldir
Ağaçlarla ilgili teori okuyorum.
Budamanın uygunluğunu düşündüm (kırpma).
Bir ağaç inşa ederken, bölünmesi bulunamazsa bir yaprağı bölmemek daha kolay ve daha hızlı olabilir mi, bu da hatayı en azından bir değerle, örneğin% 0.1-0.5 oranında azaltır mı?
Sonuç aynı olmalı, ancak daha hızlı olmalıdır.
Veya modeli %0,0001 oranında iyileştiren birkaç daldan sonra, onu hemen %1-5 oranında iyileştiren bir model olabilir mi?
nerede daha hızlı o zaman? ve çok çok hızlı
ama genel olarak, orada bir insan tasarlamak için kendinizi geliştireceksiniz.
Bayes yöntemleri yavaştır ve büyük numuneler için değildir, ancak farklı çalışırlar ve kutunun dışında yeniden eğitmezler. Her modelin kendine has özellikleri vardır. Artık Bayes bağımlısıyım, yeniden eğitim almadan TS'yi optimize etmek için harika bir güç
Cazip bir olasılık - güncellenebilirler ve yeniden eğitilemezler
Budama ile - sonuna kadar bir ağaç inşa etmeniz, sonra kesmeniz gerekir.
Ve min. hatayı iyileştirmek, benzer bir sonuçla önemli tasarruflar olacağını düşünüyorum. xgboost'ta parametreye gama adı verilir ve kırpma yok gibi görünüyor. Görünüşe göre geliştiriciler de bunların değiştirilebilir şeyler olduğuna karar verdi.
Pekala, 200-1000 tahminci ile bir milyon dakikalık satır gönderirseniz, muhtemelen uzun bir zaman ...
Eh, nasıl yapılacağını daha iyi biliyorlar, orada uzman ekipler güçlendirme üzerinde çalıştı, test edildi
katboost normalde hızlı çalışıyor gibi görünüyor, oradaki ağaçlar başlangıçta sığ
forex'te milyonlarca veri... Gerekli olduğundan şüpheliyim
Her biri 10 puan olan 4 sektör. En azından x ekseni boyunca, en azından y boyunca 1 bölme. Neredeyse hatayı iyileştirmez, yaklaşık %50 kalacaktır. Örneğin, ilk kez ortada dikey olarak bölünmüştür. Ortadaki ikinci yatay bölünme, hatada çok güçlü bir iyileşme (%50'den sıfıra) ile sonuçlanacaktır.
Ancak bu yapay olarak yaratılmış bir durumdur, hayatta bu olmaz.