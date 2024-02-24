Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1259
tam olarak değil, burada daha açık olmalı
https://habr.com/en/post/276355/
uygulama yelpazesi geniş, tam olarak nasıl uygulanacağı başka bir soru
akşam okuyacağım
konuşacak bir şeyimiz yok, çünkü psikotipe göre senin ya bir çocuk olduğunu görüyorum ya da sadece .. kısacası, sürdük
"biz" sizin için mi yoksa ne için? usta? Önce kendine iş bul o yaşta anne babanın gırtlağına oturmak ayıp.
Bayes yaklaşımını daha havalı yapan şey, bu rastgeleliği kontrollü bir şekilde kullanmanıza izin vermesidir.
....
Pratikte bu, dipout ağının, çok fazla olmasa da, bırakma ağından daha iyi sonuçlar verdiği anlamına gelir.
Bırakmayı daha havalı yapan şey, elbette çok basit olmasıdır.
Onlar. bırakmalı derin bir NN, Bayes ağının bir analogudur. Ve birçok pakette düşmeler var, bunları ilk önce tahmincilerinizde/hedeflerinizde balık aramak için kullanabilirsiniz. Ardından Bayes ile sonuçları iyileştirmeye çalışın. Bırakma Vladimir Perervenko'nun makalelerinde kullanıldı, bunları temel alarak deneyebilirsiniz.Denedim, ancak tahmincilerimde bir ilerleme bulamadım.
Ama ağları onlardan 1000 nöron çıkaracak kadar derin yapmadım. N-100-100-100-100-1'den (401 nöron) fazlasını denemedim. Onlar. 100 kaldırılmış olabilir ama 1000 değil. 1000'i kaldırmak için 4-10 bin nöronlu bir ağa ihtiyacınız var ve saymak muhtemelen uzun zaman alacak.
1000 ağaçlı ormanların, NA'dan çok daha hızlı sayarken benzer bir sonuca sahip olması mümkündür.
N-100-100-100-100-1'den (401 nöron) fazlasını denemedim.
Bu tür canavarlar normalde eğitilmezler. IMHO, NS için daha kolay. 100 nörona kadar bir yerde.
Makalenin 2. bölümünden özet:
Oh, bilmiyorum, birkaç ağaç/ormanla birlikte Akurasi büyümeyi durdurur ve hiçbir şeyi iyileştirmeden sadece balast gibi uzanırlar. Düşür onları, ölü bir lapa gibi düşürme
Bence Bayes ve okulu bırakanların kaba bir karşılaştırması, ama yine de konuyla ilgili çok az bilgim var ve tartışmayacağım, belki de öyle
Bence Bayes ve okulu bırakanların kaba bir karşılaştırması, ama yine de konuyla ilgili çok az bilgim var ve tartışmayacağım, belki de öyle
Makalenin yazarı bunu karşılaştırdı - ben değil. Ve makalesini, deneylerini yaptığı daha büyük bir makaleyle yazdı. Onlar. bu karşılaştırma görünüşe göre yöntemin geliştiricilerinden geliyor.
Oh, bilmiyorum, birkaç ağaç/ormanla birlikte Akurasi büyümeyi durdurur ve hiçbir şeyi iyileştirmeden sadece balast gibi uzanırlar. Düşür onları, ölü bir lapa gibi düşürme
Alglib-a ormanlarında anlaşılmaz bir kod buldum. dataanalysis.mqh'den çapraz etropi hesaplama fonksiyonunun tam kodu:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Average cross-entropy (in bits per element) on the test set |
//| INPUT PARAMETERS: |
//| DF - decision forest model |
//| XY - test set |
//| NPoints - test set size |
//| RESULT: |
//| CrossEntropy/(NPoints*LN(2)). |
//| Zero if model solves regression task. |
//+------------------------------------------------------------------+
static double CDForest::DFAvgCE(CDecisionForest &df,CMatrixDouble &xy,
const int npoints)
{
//--- create variables
double result=0;
int i=0;
int j=0;
int k=0;
int tmpi=0;
int i_=0;
//--- creating arrays
double x[];
double y[];
//--- allocation
ArrayResizeAL(x,df.m_nvars);
ArrayResizeAL(y,df.m_nclasses);
//--- initialization
result=0;
for(i=0;i<=npoints-1;i++)
{
for(i_=0;i_<=df.m_nvars-1;i_++)
x[i_]=xy[i][i_];
//--- function call
DFProcess(df,x,y);
//--- check
if(df.m_nclasses>1)
{
//--- classification-specific code
k=(int)MathRound(xy[i][df.m_nvars]);
tmpi=0;
for(j=1;j<=df.m_nclasses-1;j++)
{
//--- check
if(y[j]>(double)(y[tmpi]))
tmpi=j;
}
//--- check
if(y[k]!=0.0)
result=result-MathLog(y[k]);
else
result=result-MathLog(CMath::m_minrealnumber);
}
}
//--- return result
return(result/npoints);
}
Kırmızıyla vurgulanan kod parçası, kodda aşağıda hiçbir şekilde kullanılmayan bir şeyi ( tmpi ) dikkate alır. O zaman neden dahil?Wikipedia'ya göre olmalı
Ya bir şey tamamlanmadı ya da kod tamamen temizlenmedi.
Genel olarak bu f-ii'yi anlamaya başladım çünkü 1 ağacı keşfetmek istiyordum. Ve ormandaki ağaç sayısını = 1 olarak belirledikten sonra, tüm hataların 0 ile 1 arasında olduğunu ve bunun 100'den 300+'e kadar olduğunu gördüm.
Birisi çapraz entropiyi anlıyor - kod genellikle doğru mu, yoksa bitmemiş bir şey mi kaldı?
catbust ile karşılaştırıldığında - normalde testte genellikle> 0,5 döndürür .. her zamanki gibi iyi
Hesaplamaya yarın kendim bakacağım, hata ayıklama kodu kaldırılmamışgenel olarak, bu metrik burada hiçbir şeyle ilgili değildir, çünkü erken bir duraklama veya herhangi bir şey için kullanılmaz .. ve sonunda bilgilendirici değildir. Bir sınıflandırma hatası alıyorum ve hepsi bu