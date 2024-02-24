Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1252
Ve işte sonuç - özellikle gerçek keneler için yaptım
Açıkçası, bir model oluşturmak için farklı bir konsept önerdim, belki eğitim örneğinde kurallar arandığında ve bu kurallar test örneğinde ileri sürüldüğünde, catboost'ta benzer bir şey kullanılır, bu yüzden örneğin bir kısmında eğitim aldım, daha sonra mevcut tüm geçmiş ve aynı seçim üzerinden alınan kuralların (yaprakların) kontrolü yapıldı, ancak aslında modeldeki yaprak sayısı açısından daha verimli. Evet, tamamen bağımsız (yaprak oluşturma (eğitim) ve model seçimine katılmayan) bir örnek üzerinde doğrulama yoktur. Ana fikir, modelde karar vermek için ne kadar az yaprak kullanılırsa, açıklanan olayların sayısı yeterince büyükse bu model o kadar kararlı olacaktır.
Ticaret sistemi barın açılışında çalışır, bu nedenle keneler burada böyle bir rol oynamaz.Dosyamda tarihin sadece Ekim 2018'e kadar olduğunu hatırladım, şimdi Kasım ve Aralık aylarını test edeceğim - bu bağımsız bir örnek olacak.
açılış fiyatlarındaysa, normaldir, tercihen evet, işaretlerin, yaprakların veya her neyse sayısını azaltın .. daha az uygun
Hepsi giden, köpeğin garip bir yılı ve daha az garip olmayan domuzların başlangıcı ile :D
Bu sorun burada çözülmüş görünüyor mu?
Teşekkürler, ama bu python ve R arasındaki bir köprü ile ilgili değil mi? Bununla birlikte, ideal bir modele inanmıyorum, ancak ortaya çıkan modellerden - yapraklar veya ağaç parçaları - faydalı bilgiler almak istiyorum ve kzhtboost, öncelikle kullandığım R komut dosyasından çok daha hızlı çalıştığı için ilginç.
açılış fiyatlarındaysa, normaldir, tercihen evet, işaretlerin, yaprakların veya her neyse sayısını azaltın .. daha az uygun
Hepsi giden, köpeğin garip bir yılı ve daha az garip olmayan domuzların başlangıcı ile :D
Tebriklere katılıyorum, Yeni Yıl birçok çalışma fikri getirsin ve bizi aziz hayalimize yaklaştırsın!
Fena değil!
DC'den ne haber? 34 bin dakikalık çubuklar için 20 milyon keneniz var. Dakikada ortalama 600 kene (gündüz, gece olması gerekenden 3 daha fazla). Hiç böyle bir şey görmedim
Bir DC'm yok, ancak bir komisyoncu, Moex borsasında ticaret yapıyorum - bir araç - Si'yi yapıştırıyorum.
garip, ancak testin ekran görüntüsü NS, MO ve diğer sapkınlıkların kullanımına hiç benzemiyor;)
treyler var mı iyi seçilmiş bir arkaya sahip bir araca çok benziyor, ATP takibi ile bu tür testleri gördüm gibi görünüyor
Küçük bir ipucu, geçen gün ilgilenmeye başladım. Matematiği duyarlı ve hızlı anlayanlar için. analiz. Akışlar (akış tarihi) ve Kaba yol entegrasyonu (yinelenen integraller). Dahil olmak üzere BP'nin dönüşümü için kullanılır. makine öğrenimi için
biraz Erlang'a benziyorhttps://en.wikipedia.org/wiki/Rough_path
Evet, bir Donchian kanal trolü kullanılır (eğitim numunesi hazırlamaya benzer). Burada sadece SL ile kapatmak, smart TP kullanırken sonuç elbette iyileştirilebilir, ancak tüm eller fikri bitirmek için uzanmaz.
Ve sonra gerçek zamanlı olarak nasıl dönüştürülür? Yoksa yüksek matematiği anlamayanlar için uygulanabilecek veya nasıl - kendi kelimelerinizle anlatabileceğiniz bir pencere ile görüntülenen bir fonksiyon var mı?
çıktı böyle bir şey
Neden uçlarda ters yönde dalgalı çizgiler var - bir tür geçmişe dönüş?