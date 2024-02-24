Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1110
Asıl soru NASIL OLDU?
IMHO, nasıl değil, daha ilginç olduğunda)))
mesela hem burada hem de burada değil yazdım ve buna benzer mesajlar da vardı: fiyat gün içine giriyor, en yakın tarihi zirveleri/düşükleri (yüksek/düşük) kapatıyor, bu normal bir dağılım etkisi yaratıyor ve sonra oluyor ?? ? nabız? genel olarak, BA-BACH ve fiyat, bir sonraki saat (veya başka bir zaman aralığı) içinde gerçekleştirdiği hareketi tekrarlamak yerine, tek yönde bir itme ile gider, böylece önceden oluşturulmuş normal dağılımı yok eder.
şimdi bir istatistik programı bulacağım, orada çizim güzel çıktı
Genellikle tüm boyutlarda, doğrusal zamanda ve onun ölçeğinde, aletten alete vb. yüzerler. asıl soru NASIL OLUYOR, istatistikteki değişikliklerin işlevselliği nedir, özellikle, değişikliklerin işlevleri ne kadar düzenli, istatistikler sürekli (en azından parçalı sürekli) ve bir şekilde düzenli olarak değişmiyorsa, o zaman sadece içeriden öğrenenler kalır. pazardan gösteriş yapmak.
bu tür "sahtekarlar" tüm piyasa fiyatlarında olacaktır, enstrüman önemli değil, TF önemli değil, fiyat serisini tersine çevirmek mümkünse işlem ilkeleri önemli değil (logaritmalar ve artışlar oluşturdum ... değil önemli)
forumda "madalyonun trendi hakkında" bir makale var, IMHO, piyasaların daha yeterli matematiksel modeli yok :)
Anında optimizasyon ve anında tahmin yöntemi buldum
Geçmiş fiyatlar 1 ile 9 basamak arasındaki olası her kümedir, gelecekteki fiyatlar 1 ile 9 basamak arasındaki olası her fiyat kümesidir.
Fiyatların kendisi, matematiksel olarak imkansız fiyatlar aracılığıyla oluşturulur.
Ve evet. Pi eşittir = 1
Veya bir şekilde daha ayrıntılı olabilir mi, bize fikrin felsefesini anlatın.
Veya bir şekilde daha ayrıntılı olabilir mi, bize fikrin felsefesini anlatın.
hiçbir şeye cevap vermeyecek, yasaklandı)))
kaynak bile bakmaya isteksiz, isimle ve "krivulka" ile resimle bu, Fourier serisinin harmoniklere (hangi çubuğun oluşturulacağı bir ayar olmalı) ve ardından harmoniklerin restorasyonunun başka bir versiyonudur. yeni verilerde (yeni çubuklar)
orijinal sürüm zaten 6-7 yıldır kod tabanında, göstergenin kendisi akıllıca yapılmış, strateji test cihazındaki "sahtekarlarının" üzerine bile yazacak ve sürekli yenilerini yeniden çizecek
Birkaç ay önce bu göstergenin özel bir versiyonunu yaptım, böylece test cihazında eski verileri yeniden çizmem, hatta bir sabit lotlu bir danışman bile yaptım ... isabet tahmini yüzdesi gerçekten sadece sıfır!
Not: Bulursam, test cihazı için yeniden çizmeden bir sürüm vereceğim veya kendiniz ayarlayacağım ...
Evet, bir şey harmonik bir sinyal gibi görünmüyor, bu tahmin belki. o kadar basit değil...
Ana şey, demircinin bir ödül olmadığı ... bir ekonometrist olmadığıdır.
Eğriler oluşturalım ve bunları zamanında ekleyelim.
Klasik ayrıştırmayı deneyelim.
.........
harika, bunu hiç düşünmemiştim
Fa, hadi GARCH'ın pratik uygulamasından bahsedelim ... hadi yanalım ...
En zor şeyi yapmış olmama rağmen ne zaman olacağını bilmiyorum: Bir model seçtim. Moskova Bölgesi'ne kıyasla tamamen alternatif bir yön olduğunu düşünüyorum. GARCH'taki herhangi bir danışman için - bu, MO'daki bir danışmanın aksine ana akımdır.
MO'da çok kaliteli bir danışman yaptığım için GARCH'ta aklıma getirmedim ama Haziran'dan beri her şeyi ticari bir düzeye getirip aklıma her şeyi getirecek ne gücüm ne de zamanım var.
Bu, açmak ve kotirin nelerden oluştuğunu görmek için doğal bir arzudur. Bundan önce tamamen
(SB teması) bir araya getirmeye çalışmak ve seçiciyi kontrol etmek mantıklıdır. Oluştur, seçimini kaldır,
Farklı açılardan farklı açılardan bakabilirsiniz. Aşağıda başka bir ayrıştırma var ...