Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1100

Yeni yorum
 
mytarmailS :

Başka hangi dönüş)) hakkında olduğunu bile okudun mu?

Ardından ekranınıza dikkatlice bakın, uç noktalarda giriş noktaları, "libertine" kelimesi sadece giriş yönteminin kendisi olarak kullanıldı ve onu tam olarak ne ile tanımladığınızın bir önemi yok.

Ekranınıza göre, trend devam ederse, karı yavaş yavaş birleştireceğiniz açıktır.

 
mytarmailS :

ilk şey bu, çünkü tartışma bununla ilgili ve yazılarınızın ve resimlerinizin anlamı nedir, hala anlamıyorum

Seninkiyle aynı.

MO göstergesinden ekran görüntüsü?

Ulusal Meclis'teki bota göre ekran görüntülerim. Ayrıca eğitim vs var.

 
mytarmailS :

Bu, eğer stokastik olarak ticaret yapacaksanız, tekrar söylüyorum, bir şey yazmadan önce, bunun neyle ilgili olduğunu anlamak için zahmete girin.

:) tamam güldürdün beni, tamam öyle olsun. MO alanından bir şey talep etmemek için ekran görüntülerini sildim :).
 

çarşıda daire nasıl belirlenir?? gerçek sonrası!

Keyfi dağılımlı yatay hareket

Bir kayan pencerede Dickey Fuller veya başka biri tarafından durağanlık testi yapmaya çalıştım, durağanlık bulursa düz olacağını düşündüm, işe yaramadı ((kimlerin fikri var?

 
mytarmailS :

çarşıda daire nasıl belirlenir?? gerçek sonrası!

Keyfi dağılımlı yatay hareket

Bir kayan pencerede Dickey Fuller veya başka biri tarafından durağanlık testi yapmaya çalıştım, durağanlık bulursa düz olacağını düşündüm, işe yaramadı ((kimlerin fikri var?

Tabloları tekrar yayınlıyorum.

GBPJPY 2018

Üst - fiyatın kendisi

Alttaki, sürgülü penceredeki KAPAT M1 artışlarının toplamıdır - bir hafta. Aslında, ortalama = 0 ve varyans = pratik olarak sabit olan trendi azaltılmış bir fiyat. Ebedi daire, tabiri caizse ...

Birileri için faydalı olabilir...

[Silindi]  
Alexander_K2 :

Tabloları tekrar yayınlıyorum.

GBPJPY 2018

Üst - fiyatın kendisi

Alttaki, sürgülü penceredeki KAPAT M1 artışlarının toplamıdır - bir hafta. Aslında, ortalama = 0 ve varyans = pratik olarak sabit olan trendi azaltılmış bir fiyat. Ebedi daire, tabiri caizse ...

Birilerinin işine yarayabilir...

keyfi artışların toplamı mı yoksa bir şekilde mi seçildi?

 
Maksim Dmitrievski :

keyfi artışların toplamı mı yoksa bir şekilde mi seçildi?

Hayır, sadece artışlar. 7200 kademeli kayar pencere KAPAT M1. Finam'dan indirildi. İplik geçirirseniz - dağılım sonunda sabit olacaktır.

Dosyalar:
GBPJPY_CLOSE_M1.zip  506 kb
 
Maksim Dmitrievski :


örneğin rsi göstergesi ile karşılaştırmadınız mı? )

Hayır karşılaştırmadım Max... Bir kez daha aldığım çorbaya göre marketten şimdiden tembelim...

[Silindi]  
Alexander_K2 :

Hayır, sadece artışlar. 7200 kademeli kayar pencere KAPAT M1. Finam'dan indirildi. İplik geçirirseniz - dağılım sonunda sabit olacaktır.

Burada artışların yinelenmesinin her zaman orijinal dizinin yinelenmesiyle çakışmadığını görüyorum.

 
Maksim Dmitrievski :

Burada artışların yinelenmesinin her zaman orijinal dizinin yinelenmesiyle çakışmadığını görüyorum.

Evet. İşin püf noktası bu... Aksi halde çok daha önce daha büyük bir çanta alırdık...

1...109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107...3399
Yeni yorum