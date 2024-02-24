Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1101
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet. İşin püf noktası bu... Aksi halde çok daha önce daha büyük bir çanta alırdık...
Bence bu ilkel piksel dünyasında desen arayışında 2 boyutlu artışları ejderhaya değil de, geldiğiniz yer olan Hilbert uzayında bir çıkış bulmanın zamanı geldi :)
Bence bu ilkel piksel dünyasında desen arayışında 2 boyutlu artışları ejderhaya değil de, geldiğiniz yer olan Hilbert uzayında bir çıkış bulmanın zamanı geldi :)
Kabul ediyorum.
Nöro-Graal sinyalini bekleyeceğim. İnanıyorum.
Dostum, Kase'yi ne zaman yapacaksın?
Tabloları tekrar yayınlıyorum.
GBPJPY 2018
Üst - fiyatın kendisi
Alttaki, sürgülü penceredeki KAPAT M1 artışlarının toplamıdır - bir hafta. Aslında, ortalama = 0 ve varyans = pratik olarak sabit olan trendi azaltılmış bir fiyat. Ebedi daire, tabiri caizse ...
Birilerinin işine yarayabilir...
anlamıyorsun, şamanizmin olmadığı normal bir çizelgede aptalca daireyi vurgulamam gerekiyor
Başka bir forumda bulundu:
https://www.elitetrader.com/et/threads/what-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
Bazı son sözler
Ben çok uzun süredir sektörde olan ve sermaye piyasalarına odaklanarak makine öğrenimi ve uygulamalı matematiğin en uç noktalarında çalışan profesyonel bir nicel portföy yöneticisiyim - bu günlerde 100 milyon dolardan fazlasını yönetiyorum. Bu hesabı /r/algotrading üzerine yazmak için açtım, böylece bu sub'da birkaç kişiyle etkileşime geçebilmek için, ama gördüğüm gibi, bu sub amatörlerle dolu ve çoğu gün beslemeleri okumak can sıkıcı. Hesabımı sileceğim ve burada birkaç kişinin yardımıyla umduğum birkaç noktayı bırakmak istedim,
BTC ve diğer kripto paralar, başka bir varlıktan başka bir şey değildir. Onu bir kaide üzerine koymayı ya da farklı bir şey düşünmeyi bırak.
ML, finansal piyasalara başvururken çok zordur ve herkesin kolayca anlayabileceği bir şey değildir. Çoğu amatör RNN'lerle oynayabilir ve bir iniş stratejisine sahip olabilir, ancak bunun size olağanüstü bir şey vereceğini düşünmeyin. Bir strateji oluşturmak için araç kutunuzdaki başka bir araçtır.
ML, bazı şaşırtıcı otomatik ticaret sistemleri yapmak için kullanılabilir, ancak insanların %99,999'u için mümkün olmayacaktır. İnsanlar çok çok çok çok çok uzun zamandır ticaret için ML yapıyorlar. Az önce buna maruz kalıyorsunuz çünkü daha önce erişilemeyen birçok araç ve kaynak var. Tensorflow, sklearn, <buraya kitaplık adını girin> almayı düşünmeyin, sihirli bir şekilde size para kazandıracaktır. Çok uzun zaman alıyor, yani. Her şeyi hayalperestlerin çoğunun düşündüğü seviyeye otomatik hale getirmek için onlarca yıl.
Çoğunuz burada yazılım mühendisisiniz. Biri gibi düşünmeyi bırak. Yeni bir parlak geriye dönük test aracı veya ticaret çerçevesi yazmak, zamanınızı boşa harcamaktan başka bir işe yaramaz. Diller hakkında konuşmayı bırakın, gerçekten önemli değil. Alfanız üzerinde çalışın. Evet, nasıl inşa edeceğinizi bilmediğiniz şey, bunun üzerinde çalışın. Ticaret çerçeveleri sonra gelir.
Gün içi zaman çerçevesinde çalışan her şey HFT olarak kabul edilir. Bunun tek düşük gecikmeli şey olduğunu düşünmeyi bırakın, temelde çoğunuzun para kazanmaya çalıştığı zaman dilimi. İnsanlar bunu yapabilir, ancak çoğunuzun kaçındığı şeyi bulmanız gerekir - alfa. Çoğu insan burada başarılı olamaz, bu yüzden çoğunuz kendinize bir iyilik yapın, günlük+ zaman dilimlerinde işlem yapın, bu sizi biraz hayal kırıklığına uğratacaktır.
Sermayeniz varsa, birkaç güzel varlıktan oluşan bir portföy yapın. Yönetim muhasebesi ilkeleriyle başlayın ve bir varlığı diğerinden daha değerli kılan şeyin ne olduğunu bulmak için oradan çalışın.
İnsanlara nereden başlayacaklarını, eşyalarının nasıl çalıştığını sormayı bırakın. PARA burada işin içinde, kimse sana hiçbir konuda yardım etmeyecek. Kimse size yukarıdaki birkaç noktada söylediklerimden fazlasını söylemeyecek. Ve size bir şeyler söyleyen insanlar genellikle olumsuzdur, örneğin TA saçmalıktır veya ML işe yaramaz veya HFT yalnızca gecikmeye duyarlı şeylerdir - çoğu, ne hakkında konuştuğunu bilmeyen aptallardır. Size burada açık ve basit söyleyeyim - TA saçmalık değil, yalnızca matematiksel dönüşümler ve tahmin gücü içeren özelliklerdir, ML çok para kazanmak için çok iyi kullanılabilir ve HFT günlük alt zaman diliminde herhangi bir şeydir ve birçok strateji gecikmeye duyarlı değildir.
Son olarak, dünyada, tüm hayatlarını buradaki insanların çoğunun kavrayabileceğinden çok daha fazla teknolojik ve bilimsel ilerlemeler çalışarak, inşa ederek ve yaratarak geçiren ÇOK akıllı insanlar var. Bu insanlar bu sektörde çalışıyor ve bir ton para kazanıyor. 70-80'lerde ticarette birçok insanın nasıl para kazandığına ve onlar gibi olmak istediğine dair bir belgesel izlediğin için mutluyum. Üzgünüz, dünya farklı, bilginin mevcudiyeti ve yüksek eğitim standartları ile bu sektörde iyi olma çıtası çok çok çok çok yüksek. Dolayısıyla, bu sektörde iyi olmak için bugün iyi bir bilim insanı olmanız veya bu zihniyete sahip olmanız gerekir. Bu endüstrinin en iyileri gibi olmak istemen harika, bu yüzden mütevazi olmakla başla.
Neyse. iyi şanslar ve hoşçakal.
- xxzam
Rusça çeviri
son vasiyet
Sektörde çok uzun süredir, özellikle Makine Öğrenimi ve Uygulamalı Matematik alanında Sermaye Piyasaları odaklı profesyonel bir Kantitatif Portföy Yöneticisiyim, bugün 100 milyon doların üzerinde para yönetiyorum. Algotrading, böylece konu hakkında birkaç kişiyle iletişime geçebiliyorum, ancak bu konu amatörlerle dolup taşıyor ve bu genellikle can sıkıcı bir durum. Hesabımı silmek üzereyim ve bazı insanlara yardımcı olacağını umduğum birkaç son söz bırakmak istiyorum.
Bitcoin ve diğer altcoinler, başka bir varlıktan başka bir şey değildir. Onları bir kaide üzerine koymayı veya diğer Finn enstrümanlarından temelde farklı bir şey olarak düşünmeyi bırakın.
Makine öğrenimini finansal piyasalarda uygulamak son derece zordur, herkesin kolayca yapabileceği bir şey değildir. Yeni başlayanların çoğu RNN ile oynar ve boşaltma stratejileri alır, bunun size olağanüstü bir şey vereceğini düşünmeyin. Bu, ticaret sistemleri oluşturmak için araç setinizdeki başka bir araçtır.
ML, harika ticaret sistemleri elde etmek için kullanılabilir, ancak bu, insanların %99,999'u için mümkün değildir. İnsanlar çok çok çok çok çok uzun zamandır algo ticareti için Ml kullanıyorlar. Bunu şimdi yapıyorsunuz çünkü daha önce halka açık olmayan birçok kaynak ve araç var. Tensorflow, sklearn, <buraya kitaplık adını girin> almanın size sihirli bir şekilde çok para kazandıracağını düşünmeyin. Hayal ettiğiniz kalite ve otomasyon düzeyine ulaşmak çok uzun bir zaman, yani onlarca yıl alıyor.
Buradaki çoğunuz programcısınız. Aynı şekilde düşünmeyi bırak. Harika bir yeni backtester veya ticaret platformu yazmak, zamanınızı boşa harcamaktan başka bir şey yapmaz. Diller hakkında düşünmeyi bırakın, gerçekten önemli değil. Alfa üzerinde çalışın. Evet, yapmayı bilmediğin şey bu, üzerinde çalış. Ticaret çerçevelerini sonraya bırakın.
Gün içi zaman dilimlerinde çalışan her şey yüksek frekanslı ticaret olarak kabul edilebilir. HFT'yi emir yürütme hızına son derece duyarlı nanosaniye ticareti olarak düşünmeyi bırakın, bu sadece para kazanmak için başka bir zaman aralığıdır. Pek çok insan bunu yapar, ancak en çok kaçındığı şeyi bulmalısınız - Alfa. Çoğu insan HFT'de başarılı olmayacaktır, bu nedenle kendinize bir iyilik yapın ve orta vadeli zaman dilimlerinde (günler, haftalar) işlem yapın, bu muhtemelen sizi hızlı bir hayal kırıklığından kurtaracaktır.
Sermayeniz varsa, birkaç iyi varlıktan oluşan küçük bir portföy yapın. Yönetim muhasebesi ilkeleriyle başlayın ve bir varlığı diğerinden daha iyi yapan şeyin ne olduğunu bulmak için oradan çalışın.
Halka nereden başlayacaklarını ve algoritmalarının nasıl çalıştığını sormayı bırakın. Burada PARA işin içinde, kimse sana bu konuda yardım etmeyecek. Hiç kimse size önceki paragraflarda zaten söylediğimden daha değerli bir şey söyleyemez. Ve teknik analizi kötüleyecek insanlar, ML'nin çalışmadığını ve HFT'nin yalnızca sipariş yürütme hızına bağlı olduğunu söylüyor, peki, çoğu ne hakkında konuştuğunu bilmeyen aptallar. Burada açıklığa kavuşturmama izin verin, TA'nın boktan olmadığını, yalnızca matematiksel veri dönüşümleri ve tahmin gücü İÇERMEZ, ML çok üretken olabilir ve çok para taşıyabilir ve HFT, birçok stratejinin çok hassas olmadığı gün içi ticarettir. zaman gecikmelerine.
Ve son olarak, dünya üzerinde hayatlarını diğer insanların kavrayabileceğinden daha fazla bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi çalışarak, yaratarak ve inşa ederek geçiren ÇOK akıllı insanlar var. Bu insanlar bu sektörde çalışıyor ve büyük para kazanıyor. 70'li ve 80'li yıllarda insanların nasıl ticaret yaptıklarına ve onlar gibi olmak istediğine dair bir belgesel izlediğine sevindim. Üzgünüm ama dünya değişti, bu alana girme eşiği ulaşılamaz derecede yüksek. Yani bu sektörde olmak için büyük bir bilim insanı olmanız veya benzer bir zihinsel kapasiteye sahip olmanız gerekir. Alanında en iyisi olmak istemen güzel ama işe alçakgönüllülükle başlamalısın.
Her durumda, iyi şanslar ve güle güle.
Dinleyin ben bu işin konusuna pek girmiyorum açıkçası konuyla hiç alakası yok..ama piyasanın rastgele olduğunu söylüyorsunuz ama öyle değil.
Piyasa hareketleri, piyasa katılımcılarının eylemlerine, alım satımına bağlıdır, değil mi?
tabi doğru, ortaya çıktı ki katılımcılar rastgele işlemler yapıyorlar, akılsızlar, o mantıklar insan değil, kaynayan suda rastgele bir şeyler yapan bir tür atomlar.
Kişisel olarak Maxim, piyasadaki işlemleriniz rastgele mi?
Değil! Ağı tarih konusunda eğitiyorsunuz ve istatistiksel avantajı kullanarak bir anlaşma açıyorsunuz, size daha fazlasını anlatacağım, herkes bunu yapıyor, bu sözde “piyasa hafızası”
Ve piyasada seviyeler var, örneğin, Maxim'i 100 fiyatına bir şey satın aldığınızda, fiyat keskin bir şekilde sıkıştı ve 99'da bir stop ile kapatılmadınız ve fiyat şimdi 75'te ve zararda oturuyorsunuz. , fiyat 100'e döndüğünde fiyatın geri dönmesini umarak alımınızı hemen kapatırsınız, satış yaparlar ve fiyat düşer. Bu seviye ve aşırılık değil
Kalabalık aynı noktalarda + - girdiği için doğal olarak orada yalnız olmayacaksınız.
Yani kimse fiyatın Brownian hareketi için testler yaparken seviyeleri dikkate almıyor.
Bunların hepsi doğru, ancak açıkladığınız çok daha fazla faktör var ve bahsettiğiniz spekülatif olanların, özellikle "saf" temelden ve hiyerarşiden bahsedersek, özellikle Forex'te ihmal edilebilir bir etkisi var. Piyasadaki durumdan bağımsız olarak sıklıkla meydana gelen tamamen rastgele büyük işlemlerin yanı sıra içeriden bilgilere erişim seviyelerinin yanı sıra, buraya durma ve nakavt seviyelerine sahip sermaye ile çalışan daha farklı "TA karşıtı" stratejiler ekleyebilirsiniz. DC'deki enayilerden değil, bankalararası piyasada, o zaman hepsi gerçek hayatta gözlemlendiği gibi tamamen "etkili" ve neredeyse rastgele hale gelecektir.
Bilmiyoruz, katılıyorum, ancak dolaylı olarak tanımlamaya çalışabiliriz ...
1) majör oyuncu kalabalığın kontra ajanıdır, kalabalığı olmayanlar girmeyecektir aptalca pozu açıp kapatacak kimse yoktur
2) Kalabalık, "piyasa belleği" istatistiklerinden ilkeye göre çalışır - şimdi yap , geçmişte yapmak kârlıydı
Şu anda, kalabalığın kesin bir şey yapacağı bölgeleri dolaylı olarak belirleyebilir, oynayabilirsiniz.
Örneğin burada, piyasa herkese neredeyse tüm gün boyunca satın almasını söyledi ve biz dün bir düşüş olacağını bilebilirdik.
yeşil noktalar aşırı satın alındı, dün kalabalık bütün gün aptalca satın aldı
Bu çok nadiren olur, böylece bütün gün
Bu göstergenin bir kısmını Sihirbazın çalışmasında zaten gösterdim, ancak ciddiye almadı, Maxim'den MT4'e transfer etmesine yardım etmesini istedim ama aynı zamanda kendi işleriyle de meşgul.
Karoch, tahmin etmek mümkün, ancak bu zor ve her zaman değil
"Kalabalık stratejisini" belirleme fikri sakallı ve gri saçlı, ne yazık ki pratikte geçmişte kalıpların korelasyonunu araştırmaktan ve muhtemelen her algoritmik olan "kazananların" geleceğini tahmin etmekten daha etkili değil. tüccar yaptı. Bunun nedeni, "kalabalığın" çok heterojen olmasıdır, öyle ki çoğu zaman istediğimiz gibi tutarlı hareket etmez, ayrıca çok fazla veri kullanarak bir saat ilerideki yönü tahmin etmedeki istatistiksel avantajdır. ve en iyi ML algoritmaları %2-3'ü geçmez, yani istatistiksel anlamda geçerli değildirler, oynayacak hiçbir şey yoktur ve klasik TA en saf haliyle gürültüdür.
çok fazla kelime ve bir su ... toretik kalabalığının ortak cümleleri.
not Yani sen, forumdaki bu adam değil
Başka bir forumda bulundu:
Evet tamam
Bu alanda en azından bir şeyler başarmak için çok çalışmalısınız. Ve sonra doğuştan gelen yeteneklere bağlıdır. Ve elbette, noobs tarafından MO tartışması ihale, aynı temelleri nasıl öğrenmeye başladığınızı ve akıllı olmaya çalıştığınızı hatırladığınızda aynı
çok fazla kelime ve bir su ... toretik kalabalığının ortak cümleleri.
not Yani sen, forumdaki bu adam değil
8 satır değil :)
Hatta kısaltabilirim: Piyasadaki "kalabalık", ona karşı oynamak için istatistikler (MO dahil) kullanılarak tespit edilemez.
Şimdiye kadar, bu sizin için harika bir fikir, bu yüzden beni dürtüyorsunuz ve eleştirimi duygularla genç bir şekilde kınıyorsunuz, ancak kendiniz kontrol ettiğinizde sessizce kabul edeceksiniz.