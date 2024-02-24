Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1098
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yani piyasa da rastgele ise..)
1) - Büyük bir oyuncunun ne zaman ortaya çıkacağını tahmin edemiyoruz? - sürpriz mi?
2) - Büyük bir oyuncunun hedefini tahmin edemiyor muyuz? - bugün 5 kişi, yarın 10 kişi - beklenmedik mi?
3) - Tüm oyuncuların amaçlarının fiyat hareketinden kar elde etmek olduğu fikriyle para birimi çizelgelerine bakıyoruz , ancak çoğu zaman insanlar bir para birimi satın almak ve piyasadan ayrılmak için bankalararası piyasaya geliyor , amaç sadece bir takas , ve bir fiyat hareketi değil - beklenmedik bir şekilde?
4) peki, TF hakkında, örneklere geri dönelim: işte bir içten yanmalı motor, ilkelerini ve çalışma karışımının ateşleme sırasını bilmiyoruz 2-3-4-1- 2-3-4-1 bize mantıksız geliyor ve ... rastgele mi? Tamam, bu dizi için TF M5 alıyoruz, 1-1-2-2-3-3-4-4 var
Peki, içten yanmalı motorun ne olduğunu ne anlıyoruz? - hayır, bizim için anlaşılmaz bir mekanizma olarak kaldı ama artık tesadüf olmadığına eminiz... ve sonra motor frekansı değişti ve mantıksal 1-1-2-2-3-3 yerine -4- 4 var 1-4-2-3-1-1-3-4 - TF'yi tekrar almanız gerekiyor mu?
;)
1) sen göründüğünde, o görünecek, o senin karşı ajanın ve sen onun
2) tahmin etmek için ne var, bu senin durağın)
3) Kimden satın alıyor? havada mı? bkz. nokta 1)
4) Süreyi bilmiyorum, henüz bir çözümüm yok
Geriye sadece nedenini anlamak kalıyor.
neye göre?
sadece çok sayıda rastgele faktör etkiler
1) sen göründüğünde, o görünecek, o senin karşı ajanın ve sen onun
2) tahmin etmek için ne var, bu senin durağın)
3) Kimden satın alıyor? havada mı? bkz. nokta 1)
4) Süreyi bilmiyorum, henüz bir çözümüm yok
ortaya çıktığında, Soros değilsen kimse fark etmeyecek
3) Kimden satın alıyor? havada mı? bkz. nokta 1)
her şey doğru ama demek istediğim, katılımcı sayısını ve hedeflerini bilmiyoruz, biri piyasaya girdi ve fiyat farkı üzerinden kar bekliyor ve piyasaya giren ve şimdiki fiyattan satın alıp hemen çıkan kim ve ilk katılımcı bir spekülatör, yani piyasadan çıkarken bile ek piyasa dalgalanmaları yaratacak - ancak zamana yayılacak
ortaya çıktığında, Soros değilsen kimse fark etmeyecek
Evet, tüm bunlar açık, ancak yine de piyasanın mekaniğini incelemeye çalışmamız gerekiyor, bize verilen tek şey sadece tamamlanmış işlemlerin tarihi, tekrarlar varsa, o zaman bu piyasanın tepkisidir ve piyasa katılımcılarının eylemleri ... ama zaten tarihte
Evet, tüm bunlar açık, ancak yine de piyasanın mekaniğini incelemeye çalışmamız gerekiyor, bize verilen tek şey sadece tamamlanmış işlemlerin tarihi, tekrarlar varsa, o zaman bu piyasanın tepkisidir ve piyasa katılımcılarının eylemleri ... ama zaten tarihte
piyasa mekaniği bir açık artırmadır, verimsiz kalıplar hemen görülebilir
Etkili oran türleri üzerinde, saptırmalı ve en iyinin en iyisi olmalısınız.müzayede tarihindeki her şey, katılımcıların rastgele bir kendi kendini organize etme sürecidir. Herhangi bir piyasa verimli olmaya çalışır.
piyasa mekaniği bir açık artırmadır, verimsiz kalıplar hemen görülebilir
İşte sonunda krallıkta bir ışık huzmesi!
Bunu farklı kelimelerle de yazdım, bu yüzden birkaç gün önce fiyat artışlarını kullanmanız gerektiğini yazmanıza rağmen fiyatların iniş ve çıkışları güncellediğini görüyoruz - ne tür bir açık artırma var? orada daha sonra hızları ve momentumları olan atalet modelini ele alacağız.
Prensipte, NA komitelerinin muhtemelen 2 modeli - açık artırma modeli ve atalet modeli - değerlendirmesi gerekir, ikisi de piyasada çalışır, ancak hangisi ve ne zaman daha etkilidir?
ortaya çıktığında, Soros değilsen kimse fark etmeyecek
her şey doğru ama demek istediğim, katılımcı sayısını ve hedeflerini bilmiyoruz,
Bilmiyoruz, katılıyorum, ancak dolaylı olarak tanımlamaya çalışabiliriz ...
1) majör oyuncu kalabalığın kontra ajanıdır, kalabalığı olmayanlar girmeyecektir aptalca pozu açıp kapatacak kimse yoktur
2) Kalabalık, "piyasa belleği" istatistiklerinden ilkeye göre çalışır - şimdi yap , geçmişte yapmak kârlıydı
Şu anda, kalabalığın kesin bir şey yapacağı bölgeleri dolaylı olarak belirleyebilir, oynayabilirsiniz.
Örneğin burada, piyasa herkese neredeyse tüm gün boyunca satın almasını söyledi ve biz dün bir düşüş olacağını bilebilirdik.
yeşil noktalar aşırı satın alındı, dün kalabalık bütün gün aptalca satın aldı
Bu çok nadiren olur, böylece bütün gün
Bu göstergenin bir kısmını Sihirbazın çalışmasında zaten gösterdim, ancak ciddiye almadı, Maxim'den MT4'e transfer etmesine yardım etmesini istedim ama aynı zamanda kendi işleriyle de meşgul.
Karoch, tahmin etmek mümkün, ancak bu zor ve her zaman değil
matrislerin daha fazla koşulluluğu için, özellikle sinir ağları için artışlar, çünkü orijinal satırda iyi çalışmıyorlarve artışlarla fiyat tahmininden (mümkün olmasına rağmen) değil, bu veriler üzerindeki girişlerin / çıkışların çok boyutlu bir alanda sınıflandırılmasından bahsediyoruz. Onlar. Bir süredir tarihte sabit olan makul bir düzenliliğin noktalarının yaklaşımı. Bu, tümdengelimli bir yaklaşım değildir, yani. hangi kalıbın bulunduğunu önceden söylemek imkansız.. bazı a priori ifadelerin eklenmesiyle tamamen matematiksel bir akla yatkınlık arıyoruz. Ve bunun "gerçek" bir doğa yasası mı yoksa sadece bir tesadüf mü olduğu hiç önemli değil, çünkü. yeni veriler üzerinde testler her şeyi yerine koyar
İşte geçiyorum, Millet Meclisi'nde zayıfken, teorik eğitimim yeterli değil, zaten zirveden aldım, Millet Meclisi'ne öğretebilirim, testerde bükebilirim ama teorik eğitimim zayıf, iyi bir kişi yaklaşık 1100 sayfa temel bir okuma önerdi, bir ay daha okuyacağım
Örneğin burada, piyasa herkese neredeyse tüm gün boyunca satın almasını söyledi ve biz dün bir düşüş olacağını bilebilirdik.
ne yazık ki, siz tarihi kontrol edene kadar, bu bir gerçek değil, ancak piyasa katılımcılarının sayısını ve amacını bilmediğimizi yazdım, belki de sadece talep yoktu ve belki de eşit oranlarda alıcılar ve satıcılar vardı ve bu mümkünse bunu bilmenize gerek yoktu, bu tahminlerden bir daha kâr olmayacak)))
Maxim'den onu MT4'e transfer etmesine yardım etmesini istedim ama aynı zamanda kendi işleriyle de meşgul.
aslı ne yazıyor
1) ne yazık ki, tarihi kontrol edene kadar, bu bir gerçek değil, ancak piyasa katılımcılarının sayısını ve amacını bilmediğimizi yazdım, belki de sadece talep yoktu, ama belki de eşit oranlarda alıcılar ve satıcılar vardı ve Bunu bizim ve sizin bilmenize gerek yok, bu tahminlerden daha fazla kar olmayacak)))
2) Kaynak kodunuz ne yazıyor?
1) Göstergeyi neredeyse bir yıldır izliyorum, işe yarıyor ve izleyen tek kişi ben değilim
2) "R" üzerinde, sinirsel olanı da dahil olmak üzere birkaç İncil vardır, mt4'e yeniden yazmanın bir anlamı yoktur, sadece mt4 ile veri alışverişi kurmak daha iyidir