Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası
Pekala, kimse dairelerin resmi bir şekilde nasıl tanımlanabileceğini söylemedi .... neyin olmadığını belirlemek zor))
örneğin 20 bar için yüksek-alçak bir koridor ayarlayın, n değerini geçmiyorsa düz anlamına gelir
Doğru anlarsam çalışmaz çünkü:
1) daireler farklı boyutlarda gelir
2) farklı uzunluklarda daireler var
Sabit parametreler burada çalışmayacak
Burada inatçısınız, nasıl bir daire arayacağınızın size söylenmesini istiyorsunuz, ancak "bariz" şeylerin hiçbir şey ifade etmediğini görüyor musunuz, peki, "bariz" oldukları için bir kalıpları var ve bir kalıp olduğu için, o zaman şunları yapabilirsiniz: Algoritma, başka neye ihtiyacın var, algoritma senin için mi yazsın?
Aslında, trend düzlüğü keyfi olarak belirlenir - herkes için daha uygun olduğu için. Benim için trend olan sizin için olabilir. düz Ve aynı zamanda, trendinizin benim için düz olması mümkündür.
Trendin ya da dairenin nerede olduğunu kolayca belirleyebilirim ama size yaptığım tanım tamamen gereksiz ve tamamen yanlış olacaktır.
Peki, bu parametrik olmayan bir yaklaşımsa, o zaman zaten ilginçtir.
Peki öyleyse.) Resimde bir trend veya düzlük var mı?
Cevabım, istediğiniz gibi. Benim için, ya da benim stratejim için, bu tipik bir daire, çünkü bir daire gibi çalışabilirsiniz, hatta "trend" ve daha ani bir şekilde düz kalacaktır. Tamamen söylemek gerekirse - stratejiler de fark yaratmaz.
Yani ördeğe benziyorsa, ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi vaklıyorsa, o zaman bu bir ördek. (ile)
Ve standart tanıma göre, bu bir trend - seviye daha yüksek, seviye daha düşük ....
Bu nedenle, trendler/düzler her zaman zaman çerçevesine ve/veya veri dönüştürme fonksiyonunun ölçekleme parametresinin/parametrelerinin seçimine göredir, bu bir kanal kırılması veya hatta ZZ eğim eğriliğidir.
Bence önce ne istediğinize karar vermeniz, verileri geriye dönük olarak işaretlemeniz veya eğilimleri / daireleri belirleyen gözetlemeyen bir gösterge, eğer birincisi ise, o zaman ZZ eğimi temelde uygundur, ikincisi ise, ne yazık ki, var böyle bir şey yok (daha doğrusu, çok var, ama işe yaramıyor), ancak MO'ya bunu yanıltıcı bir başarıya yakın (en saf haliyle) ancak karmaşık bir özellik olarak - uygun olarak öğretebilirsiniz.
stokastik eğilim
Tekneye ne dersen de o böyle yüzer. (ile)
