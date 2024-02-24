Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1076
Mevcut mantık PNN gibi görünüyor :) Bayes çıkarımı dışında
Hayır..PNN, "Darbeli Sinir Ağı" anlamına gelir, belirli bir süre içinde karar vermek veya çıkmak ve bir sonraki döngüye geçmek anlamına gelir....
Bu yüzden, muhtemelen TickCount() işlevini veya başka bir işlevi ve çok uzun sürüyorsa döngüyü kırmak için bir işlevi daha kullanarak gecikme işlemiyle ilgilenmeniz gerekiyor ...
hayır, polinom NN
Aynı terminoloji "PNN" hem "Darbeli Sinir Ağı" hem de "Ploynomsal Sinir Ağı" için kullanılmış olabilir, ancak burada bakıyorum ve PNN'nin "Darbeli Sinir Ağı" anlamına geldiğini söylüyor
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1 %8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82 %D1%
evet, ama polinom NN'yi kastediyorum - gmdh ve NN ve bayes çıkarımı kullanırözel mesajı kontrol et
Evet, o zaman burada zaten PNN kullanıyoruz, ancak kitapta tanımlanan tahmini burada olasılığı kullanmıyoruz. )?
Bu arada, "LOG KAYBI" ve "OOB KAYBI" nedir ...lütfen tanımlayın
http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss
tren ve test veri kümelerindeki hatalar (RDF metriğine gömülü) Sınıflandırma hatası veya günlük kaybı (çapraz entropi) kullanıyorum. Rdf öğrendikten sonra bu hataları döndürür
Tamam, sadece kodu deneyebilir ve çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz....Sonra beni güncelleyin..
Birkaç saat sonra katılacağım...Bunları ne kadar iyi anlarsam, algoyu o kadar hızlı ve daha iyi geliştirebiliriz, çünkü RDF'nin tüm kodlamasını yaptınız ve bu nedenle bu terimleri ve sözdizimini hızlı bir şekilde almıyorum :)))
1. Yazdı - çalışmıyor. Bir filtre ihtiyacı bunu doğrular.
Aynı başarı ile dalgıç veya başka bir şey alıp filtreleyebilirsiniz ...
Çalıştığınız girdi verilerini filtrelemiyorsunuz? ticaret sisteminin kendisi bile bir filtredir, bu da daha küçük bir düzenin diğer filtrelerinden oluşur
sitedeki adam yalan söyledi ve onu programlama eğitimine çekti
Maksimka, sen saçmalıyorsun, Donetsk bölgesinden bir tür aptal "seviye" ile 5 dakika içinde adayın çözdüğü sorunu çözmeye karar verdin. Yaklaşık 10 yıldır bilimler, piyasanın ne olduğunu veya seviyenin ne olduğunu anlamadan, saçma ve ilkelsiniz
bu "aday"ın size 10 yıl boyunca verdiği şey bu
TAMAM
Yoğunluğu ararken seviyeleri zaten filtrelediniz.
Hayır, yoğunluk başka bir şeyle ilgiliydi...
Sadece seviyeler ve onlara tepki var, ama başka bir şey eksik
aşırı seviyelerin ve Donchian seviyelerinin bir ve aynı olduğunu bile anlamadın
oh gülmeyeceğim çünkü bu üzücü
Ve aşırılıkların seviye olmadığını bile anlamadın (((
oh gülmeyeceğim çünkü bu üzücü
sonraki 3-d satırında polinomları uygulamak istiyorum, burada x ve y değişkenlerine bazı girdiler eklemeliyiz, örneğin x*y, x*y^2, x^2*y
artan polinom derecesi ile 4 satır +1 girişinde .. yanlış bir şey varsa beni düzeltin
daha sonra tüm adımları (satırları) 1 sabit döngüde toplamamız gerekiyor :) Şimdi yukarıdaki kod 1. ve 2. adımları anlamak için gerçekten net görünüyor
Evet, RDF ile ilgili yazdıklarınızı %100 anlarsanız doğru görünüyor çünkü ben şimdiye kadar sadece %50 ile %60 arası anladım :)))
Ancak, GMDH ve RDF'yi uygulamak için her satır için her özellik için bu kodu tekrar tekrar yazmanız gerektiğine dikkat edin ve ben sadece bir switch case ifadesinde yaptığım şey bu :)))
Yani fonksiyonumu değiştirmek istiyorsan 10 kere yazman gerekiyor.... :)))
Ama artık GMDH olmayacağından da şüpheliyim.. basit bir PNN olacak
Ayrıca, "ALGLIB" kitaplığında kullanılan "Entegrasyon" kullanımını biliyorsanız, kodumda kullanılan döngüler yerine o işlevi çağırabilirsiniz...