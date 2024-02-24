Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1082
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dün tüm konuyu gözden geçirdim - Tanrım, ne çılgınlıktı! Acı çeken kalabalıklar, birbirlerini iterek, ağlara aslanlar gibi eziyet ettiler, yani. resmen diş. Zeka ve delilik ile parladılar ... Girişlerde, kel şeytana kadar hareket eden her şeye hizmet ettiler ...
Sonra ne oldu? Kayıtsızlık, dizlerde zayıflık ve boşluk ... Her zamanki şey akşamdan kalmadır.
Bir kez daha - Kolmogorov'un gereksinimlerini karşılayan girdi verilerini hazırlayın ve mutlu olacaksınız.
Biliyoruz duyduk :)
Biliyoruz duyduk :)
Bu kilit nokta. Birisi böyle bir sıra hazırlamanın imkansız olduğunu söylüyorsa, gözlerine güvenle tükürebilirsiniz. Sonuçta, büyücü bunu bir şekilde yapıyor - neredeyse sabit bir VR'si var ve bu dönüşüm sırrını dikkatle saklıyor. Saklanacak bir şey var - belli ki. Üzerinde çalışılması gereken budur. Şubemde VR'yi de siyah bir şekilde büküyorum - ancak başka amaçlar için.
Bu kilit nokta. Birisi böyle bir sıra hazırlamanın imkansız olduğunu söylüyorsa, gözlerine güvenle tükürebilirsiniz. Sonuçta, büyücü bunu bir şekilde yapıyor - neredeyse sabit bir VR'si var ve bu dönüşüm sırrını dikkatle saklıyor. Saklanacak bir şey var - belli ki. Üzerinde çalışılması gereken budur. Şubemde VR'yi de siyah bir şekilde büküyorum - ancak başka amaçlar için.
ve ben öyle bir seri yapmaya çalışıyorum ki benim bilgim olmadan hiç bir veriden çıksın, 1 tuşa bastığınızda :)) ve büyük paralar doğal bir şekilde hayatıma girdi
ve ben öyle bir seri yapmaya çalışıyorum ki benim bilgim olmadan hiçbir veriden elde edilsin, 1 tuşa bastığınızda :)) ve büyük paralar doğal bir şekilde hayatıma girdi
Parlak.
Bekleyelim, peki şimdi... NeuroGrail'den gerçekten sarhoş olmak istiyorum. Susuzluk...
Parlak.
Bekleyelim, peki şimdi... NeuroGrail'den gerçekten sarhoş olmak istiyorum. Susuzluk...
Nöro- kase !
Güzel!
Kafatasından mı yapılmış?
Eğer gerçekten klasik sinir ağları ile uğraşmak istiyorsanız, o zaman çevirileri ve hatta yerel ustaların yorumlarını okumamalısınız, çünkü bu sizi bir çıkmaza veya başlangıçta yanlış sonuçlara götürecektir.
Google'a şalgam ve tercüman yardımcı olur, mutlu olursunuz.
anlamadım....
bu hiç akıllıca değil
1. mertebenin Kazanan serisini alalım, yani:
bu, oyunun, her ikas için farklı olan ilgili A-toe katsayısı ile çarpılan ikas'a eşit olacağı anlamına gelir ...
orada ne güzel
Ölüyorum
peki, birimi fiyatla çarpın
Ölüyorum...