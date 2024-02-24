Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1083
Ölüyorum...
sonra aynı
Biliyoruz duyduk :)
O?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
Sui ve gör. Izgaradaysa, normal şekilde pişirmek gerekir, aksi takdirde çatıyı (seviyeleri) yıkacaktır.
yemek pişirmek normal, benim için henüz net değil ....
Sıradan ekstremumlar çalışmaz, çeşitli karmaşık kombinasyonlar yol boyunca çalışır, ancak ızgara onları bulamaz. Kombinasyonları toplayacak ve bit olup olmadığını kontrol edecek ayrı bir algoritmaya ihtiyaçları var ve ardından ağ için hazır.
Ağaçlar, orman vb.
Evet, ama bu zaten bir iz. İlk aşamada takıldım ve ilkinde takıldım - bilginin dönüşümü, kombinasyonları aramak için önce onları yaratmalısın, bunlar verileri bazı parçalara böler - zaten bağlanabilen, eklenebilen, atılabilen kümeler genel olarak, birleşik ... ama işte nasıl yapılacağı, xs parçaları için ne sayılır ...
Burada, her zamanki basit kalıba bakın, ancak iki yönlü, tek bir ağ onu bulamaz, hemen çizeceğim ...
1) zikzak hareketi beklemek
2) burada çoklu hareket zaten açık, fiyat herhangi bir yere gidebilir, asıl mesele 261.8'i geçmek
3) ancak bundan sonra %100 çizgisinden bir geri tepmeyi bekleyebilirsiniz, yani, koşul (2) herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir veya hiç oluşmayabilir.
Evet ve elbette bir geri tepme olmayabilir, ancak bu daha olasıdır çünkü bir şey dikkate alınmaz, ancak (bir şey) olur.
1) anlıyorsunuz, bu yüzden insan dilinde bir zikzak hareketi yazdım, her şey basit, ama hareket nedir - kod şeklinde bir dalga? piyasa fraktal ise nasıl programlanır? ama onu programlamanız ve hatta hepsini aynı parametrelere getirmeniz gerekiyor, böylece daha sonra bir şey bulmak için bu kombinasyonları ayırıp yapabilirsiniz ...
2) Böyle işlenmemiş bir şeyi ağa nasıl sokacağınızı anlıyorsunuz .... Evet, ve çok yönlü durumlardan oluşan bir ağ bulamayacak, ancak piyasada sadece böyle ... çok yönlü - bir durum bir diğerinden doğar ve bu birçok kez sürebilir
1 - 2'ye olan mesafe yeterliyse, muhtemelen bir zikzak içinde seçim yapmak mümkün olacaktır.
yeniden çizmeyi hariç tut. Makaleleri arayın - örneğin zz, vb., birinin seçtiği kalıplar.
Burada MO çıngıraklarına hiç gerek yok ...
Evet okudum ve zikzak denedim, fraktallık bir şekilde aşılmalı..
Ve soru bu verilen kalıbı nasıl tarif edeceğimiz değil, yüzlercesi daha var, soru ağın bu sınıfın kalıplarını, çoklu geçiş seçenekleriyle, zaman içinde uzatılmış anlaşılmaz bir hedefle, vb. bulmaya zorlamak ...
ilki kaneshn. oturup düşünmek için verileri nasıl dönüştürebilirim
Fraktaliteyi değerlendirmek için yöntemler vardır, en popüler olanı kutu sayma boyutudur.
Renko çizelgeleri kullanılarak zaman hariç tutulabilir
renko aynı zikzak bunların da aralık parametresini girmesi gerekiyor ve bu iyi değil
ve fraktaliteyi değerlendirme pahasına, nasıl kullanılır? ne verebilir?
Renko bir ZZ değil, Renko çubuğun içindeki küçük hareketleri gizleyecek - aynı zamanda bir Renko tuğlasının bir Renko tuğlasının boyutuna göre parçalanması üzerinde de çalışıyor, geç oldu, ancak zaman bileşeni olmayacak ve gürültü olmayacak bileşenler
Fraktaliteyi kendin başlattın, bir hafta önce habrehabr'da okuduğum yöntemi verdim.
fraktallık veren nedir? evet, kimse bilmiyor, bence bu tahmin entropiye benziyor ve burada fraktallık değerlendirmesinde, entropideki değişimde, bulunabilecek tek şey sadece piyasada değişiklikler olduğudur, ancak bu görülebilir. çıplak göz)))
Ben sadece kutu sayma boyutunu inceliyorum, henüz koda yazmadım, yazacağım, belki görünür olur...
Igor, dağılımı kulaklarla göstermedin mi? Kaybettim.
Bir daha bakayım, nereden ve nasıl elde edildiğini anlatayım.