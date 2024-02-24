Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1081
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hayır,
Yani - hayır.
Yalnız, aya bakmak...
İşte size konu, gençlerin aksine anlayabileceğinizi düşündüğüm bir konu. Ne de olsa genç beyinlerin de bizi okuduğunu anlamalısınız... :-) İçiyorum...
Gerçek ticarette kilit nokta, araştırma, arama, yapı vb. gerçek üzerine koyduğunuzda bulunan modele olan güvendir. TS üzerinde çalışmaya başlama anı da çok önemlidir, örneğin şimdi resimde gösterildiği gibi. Robotun SÜPERVİZÖRÜ'nün cevaplaması gereken soru (kendimi aramam ne güzel, değil mi?) Şimdi naberli mi, değil mi TS ?????
RABBİM!!!!!
Gerçek hayatta olmasına rağmen olmadığına bahse girerim !!!!
Gurular dinlemezler, kullanırlar. Bir yıldan fazla bir süre hayran kalırsanız, kapana kısılırsınız. Başkalarını yükselttiğinizde, kendinizi alçaltırsınız. Yapma. Gerçek bir öğretmenle öğrenciler hızla guru olurlar. Bıyıklı gurular hakkında başkalarını uyarmak için.
Umarım bu bir kadın dergisinden alıntıdır, yoksa sessizce senden korkmaya başlıyorum :-)
Rastgele bir toplantıda yanlışlıkla yanıma bıçak mı saplıyorsun?????:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Eski hakkında, tamamen katılıyorum, bu yüzden onu geliştirmeye başladım, ANCAK gelecek kesin değilse ve polinomun gelecekteki genelleme yeteneğini belirlemek imkansızsa ve tüm mevcut metriklerin yapacak hiçbir şeyi yoksa her türlü iyileştirme değersizdir. bununla, ancak sonuçta ortaya çıkan modellerin belirlenmesinde yalnızca koşulludur. Son yıllarda elde edilen algoritmalar ve yöntemler kesinlikle genelleme sonuçlarını iyileştirmektedir, ancak bilinen tahminlerin hiçbiri polinomun gelecekteki genelleme yeteneğini belirlememektedir. Evet ve mevcut olanı şiddetli bir abartma ile belirliyorlar ve her zaman yeterince değil. Maxim'i ilk denemenizde bu metnin sizin için net olmayacağından eminim, bu yüzden tekrar okuyun. Ama balık burada ve yapım yönteminde değil. Yüksek kaliteli bir polinom puanım var, eğer aniden NE ise basit bir hata geri yayılımı üzerine bir model oluşturabilirsiniz .... öyleyse .... bir dakika için ....
Dış kalite kriterini karşılayan tek bir optimal karmaşıklık modeli vardır. Kriterleri bilmemen senin suçun değil. Bırak.
Sorun değil .... Kendini NICK ... Pekala, Maxim ... beni aydınlat. Memnun olurum .... Bunun için kriteriniz nedir ?????
Bu bilgi çok kutsaldır. Seninki ve benimki. Başka bir kelime değil. Polinomlar diyaloglardan çıkarılmalıdır.
Eh, ben de demek istiyorum ki, ne sizde ne de bende var .... AMA bir teorim var ve çerçevesinde bu sorunu çözmek için Reshetov'daki bloğumda uygulamak istediğim ilginç seçenekler var !!!! Oraya bir uzman değerlendirmesi ekleyeceğim ve bunun için Akademi Ödülü alacağım !!!!! AAAA Max nasıl buldun :-)
Evet o zamana kadar bekleyeceksiniz))) Bir video içelim. Çocuklar için bir bardak kaldırın. O iş parçacığını diliyorum (isim yok)
Tamam dostum zaten bir luluda uyuyorum ...... Gönderiler için neden para alamadığını biliyorsun çünkü siliyorsun :-)
Ve bana öyle geldi ki, öğretmenim, insanlara ücretsiz olarak ışık getiriyor)))
Öyle, sadece bunun için para alıyorum ve sen almıyorsun :-) Ama onları ücretsiz olarak taşıyorum. Sonuçta benim düşüncem çok değerli :-) Bilmiyor musun......
https://www.mql5.com/ru/articles/5008 makalesinde sayfalandırılmıştır
"Merhaba dünya!" konulu makale - kayda değer bir şey yok, ama o grafik ilgimi çekti .... işte, burada ideal bir tahminciymiş gibi :)
Not: Bu durumla ilgili işlemleri tersine çevirmeyi önermiyorum !!! - orada balık yok;)
Dün tüm konuyu gözden geçirdim - Tanrım, ne çılgınlıktı! Acı çeken kalabalıklar, birbirlerini iterek, ağlara aslanlar gibi eziyet ettiler, yani. resmen diş. Zeka ve delilik ile parladılar ... Girişlerde, kel şeytana kadar hareket eden her şeye hizmet ettiler ...
Sonra ne oldu? Kayıtsızlık, dizlerde zayıflık ve boşluk ... Her zamanki şey akşamdan kalmadır.
Bir kez daha - Kolmogorov'un gereksinimlerini karşılayan girdi verilerini hazırlayın ve mutlu olacaksınız.