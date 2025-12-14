"Bir ürün Market’te nasıl yayınlanır" makalesi için tartışma - sayfa 53
Merhaba!
EA'mı yalnızca aylık kiralama için satılık olarak listelemek istiyorum.
İlgilenenlere EA'mın gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını görme fırsatı vermek istiyorum.
Sorum şu: EA'mı ( MQL5 pazarında) nasıl listeleyebilirim ve yatırımcı şifresini listelemeye nasıl dahil edebilirim?
Bana yardımcı olabilecek herkese teşekkür ederim.
Bana yardım edebilecek herkese teşekkürler.
"Sinyaller" hizmetini kullanın
Ürününüz için pazar sayfasını açın - https://www.mql5.com/tr/market/product/XXXXX/controlpanel
Burada Ortak sekmesine gidin ve Fiyat grubunda yalnızca "1 aylık kira" seçeneğinin işaretini AÇIK konuma getirin (sınırsız kullanım ve diğer süreler için diğer tüm onay kutularının işaretini kaldırın).
Yatırımcı şifresine gelince, ürünü satın aldıktan/kiraladıktan sonra müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.
Alıcı Demo sürümü indirdiğinde Demo sürüme kim dönüştürecek?
Tam sürüm (.ex4 veya .ex5).
MetaQuotes.
ti̇caret robotumu nasil yayinlayabi̇li̇ri̇m?
Sandbox'ta kayıtlı bir HTML dosyasını açmak için bir bağlantıya ihtiyacım var.
Grafik nesnelerinin açıklamasında bağlantıların oluşturulmasını bulamadım. Nasıl yapmalı?
Yoksa teknik olarak yapılması mümkün olmayan bir şeyi mi yasaklıyorlar? Ya da daha önce vardı ama şimdi izin verilmiyor ve bunu kurallardan çıkarmayı unuttular mı?
Alternatif yollar nelerdir?
Şimdiye kadar, kullanıcının kopyalayıp tarayıcıya yapıştırması gereken bir metin alanında URL'yi gösterme seçeneğini görüyorum. Bu arada, kopyalama mümkün mü?
Ya da bir dosya seçim penceresi açın, ancak dosyayı seçmeyin, sağ tıklayarak açın. Ama bunu açıklamak biraz acı verici....
Grafik nesnelerin açıklamasında bağlantıların oluşturulmasını bulamadım. Nasıl yapmalı?
Yoksa teknik olarak yapılması mümkün olmayan bir şeyi mi yasaklıyorlar? Yoksa daha önce vardı da şimdi mi izin verilmiyor ve kurallardan çıkarmayı unuttular?