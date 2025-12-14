"Bir ürün Market’te nasıl yayınlanır" makalesi için tartışma - sayfa 53

Yeni yorum
 
Hata

EX5 dosyasını yüklerken bu hatayı veriyor, en sonunda
 
Fernando Carreiro #:
Güncellendi. Teşekkürler!
 

Merhaba!

EA'mı yalnızca aylık kiralama için satılık olarak listelemek istiyorum.

İlgilenenlere EA'mın gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını görme fırsatı vermek istiyorum.

Sorum şu: EA'mı ( MQL5 pazarında) nasıl listeleyebilirim ve yatırımcı şifresini listelemeye nasıl dahil edebilirim?

Bana yardımcı olabilecek herkese teşekkür ederim.

 
Antonio Gerbasio MQL5 pazarında), yatırımcı şifresini ilana nasıl dahil edebilirim?

Bana yardım edebilecek herkese teşekkürler.

"Sinyaller" hizmetini kullanın

 
Antonio Gerbasio #:

EA'mı sadece aylık kiralama için satılık olarak listelemek istiyorum.

İlgilenenlere EA'mın gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını görme fırsatı vermek istiyorum.

Sorum şu: EA'mı ( MQL5 pazarında) nasıl listeleyebilirim ve yatırımcı şifresini listelemeye nasıl dahil edebilirim?

Bana yardım edebilecek herkese teşekkür ederim.

Ürününüz için pazar sayfasını açın - https://www.mql5.com/tr/market/product/XXXXX/controlpanel

Burada Ortak sekmesine gidin ve Fiyat grubunda yalnızca "1 aylık kira" seçeneğinin işaretini AÇIK konuma getirin (sınırsız kullanım ve diğer süreler için diğer tüm onay kutularının işaretini kaldırın).

Yatırımcı şifresine gelince, ürünü satın aldıktan/kiraladıktan sonra müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

 
Ürün dosyası eklemek istediğimizde EA Tam sürüm mü yoksa Demo sürüm mü yüklüyoruz?
Alıcı Demo sürümü indirdiğinde Demo sürüme kim dönüştürecek?
 
David Kesuma Ürün dosyası eklemek istediğimizde EA'nın tam sürümünü mü yoksa demo sürümünü mü yükleyeceğiz?

Tam sürüm (.ex4 veya .ex5).

David Kesuma #: Alıcı demo sürümünü indirdiğinde demo sürümüne kim dönüştürecek?

MetaQuotes.

 
0988888 #:
ti̇caret robotumu nasil yayinlayabi̇li̇ri̇m?
Ticaret robotunuzu Market'e yerleştirmek için - şu makaleye bakın: Ürününüzü Market hizmetinde nasıl yayınlayabilirsiniz?
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
  • 2012.04.17
  • www.mql5.com
Предложите свои разработки миллионам пользователей MetaTrader по всему миру — опубликуйте их в Маркете. Сервис предлагает готовую инфраструктуру для продаж: доступ к аудитории, механизмы лицензирования, предоставления пробных версий, доставки обновлений и приема платежей. От вас требуется лишь пройти быструю процедуру регистрации и публикации продукта. Начинайте зарабатывать на своих разработках, все технические детали сервис возьмет на себя.
 
https://www.mql5.com/tr/market/rules kuralları bunun yasak olduğunu belirtmektedir:
Kendi Müdahaleci özellikler ve reklamlar kullanın. Özellikle:<br/ translate="no">
  • Üçüncü taraf kaynaklara bağlantılar içeren paneller, brokerlerin bağlı kuruluş bağlantıları vb.

Sandbox'ta kayıtlı bir HTML dosyasını açmak için bir bağlantıya ihtiyacım var.

Grafik nesnelerinin açıklamasında bağlantıların oluşturulmasını bulamadım. Nasıl yapmalı?

Yoksa teknik olarak yapılması mümkün olmayan bir şeyi mi yasaklıyorlar? Ya da daha önce vardı ama şimdi izin verilmiyor ve bunu kurallardan çıkarmayı unuttular mı?

Alternatif yollar nelerdir?

Şimdiye kadar, kullanıcının kopyalayıp tarayıcıya yapıştırması gereken bir metin alanında URL'yi gösterme seçeneğini görüyorum. Bu arada, kopyalama mümkün mü?

Ya da bir dosya seçim penceresi açın, ancak dosyayı seçmeyin, sağ tıklayarak açın. Ama bunu açıklamak biraz acı verici....

 
Forester #:

Grafik nesnelerin açıklamasında bağlantıların oluşturulmasını bulamadım. Nasıl yapmalı?

Yoksa teknik olarak yapılması mümkün olmayan bir şeyi mi yasaklıyorlar? Yoksa daha önce vardı da şimdi mi izin verilmiyor ve kurallardan çıkarmayı unuttular?

Hiçbir zaman olmadılar. Her bağlantı, üzerine tıklayabileceğiniz ve hemen tarayıcınızda açılacak bir bağlantı değildir. Bir bağlantı, bir resim üzerinde metin olarak veya bir grafik üzerinde gösterilen bir yorumda da olabilir. Bu tür bağlantılar kurallarda ele alınmıştır.
1...464748495051525354
Yeni yorum