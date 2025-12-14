"Bir ürün Market’te nasıl yayınlanır" makalesi için tartışma - sayfa 54
https://www.mql5.com/tr/market/rules kuralları bunun yasak olduğunu belirtmektedir:
Sandbox'ta kayıtlı bir HTML dosyasını açmak için bir bağlantıya ihtiyacım var.
Grafik nesnelerinin açıklamasında bağlantıların oluşturulmasını bulamadım. Nasıl yapmalı?
Yoksa teknik olarak yapılması mümkün olmayan bir şeyi mi yasaklıyorlar? Yoksa daha önce vardı da şimdi mi izin verilmiyor ve kurallardan çıkarmayı unuttular?
Alternatif yollar nelerdir?
Şimdiye kadar, kullanıcının kopyalayıp tarayıcıya yapıştırması gereken bir metin alanında URL'yi gösterme seçeneğini görüyorum. Bu arada, kopyalama mümkün mü?
Ya da bir dosya seçim penceresi açın, ancak dosyayı seçmeyin, sağ tıklayarak açın. Ama bunu açıklamak biraz acı verici....
Bağlantıyı uzman günlüğünde görüntüleyin ve kullanıcıya bilgi verin. Orada bağlantılar tıklanabilir (çift tıklama).
Bilmiyordum.
Ancak diskteki HTML sayfaları için tıklanabilirlik yoktur
Rapor şuraya kaydedildi: C:\Users\0\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.
Bu özellikten benim de haberim yoktu. Dergide görsel olarak bağlantılar hiçbir şekilde vurgulanmıyor, bu nedenle tıklanabilirlikleri hiç belirgin değil.
Biraz test ettim ve şunu öğrendim:
Ya da dosya seçim penceresini açın, ancak dosyayı seçmeyin, sağ tıklayarak açın. Ama bunu açıklamak biraz acı verici.....
Bu şekilde yaptım.
Bu şekilde görünüyor.
Ancak sadece sol köşedeki "report.htm'ye sağ tıklayın ve Aç'ı seçin" yazısını - bilerek aramaya başlayana kadar görmemiştim ))
. Yani, çoğu insan bunu görmeyecek ve sezgiyle hareket edecektir. Açıklamada böyle bir ekran görüntüsü yapacağım - umarım hatırlarlar.
Bence bu, kullanıcılar için bu 5 adımdan daha uygun bir seçenektir:
Ve herhangi bir kuralı ihlal etmez - dll yoktur, FileSelectDialog standart bir işlevdir.
FileSelectDialog standart bir işlevdir.
FileSelectDialog, Uzman Danışmanlarda ve hatta göstergelerde kullanılamaz (veya daha doğrusu mümkündür, ancak kullanmamalısınız).
Kullanıcı girişi tamamlanana kadar programın yürütülmesini durdurur. Zamanlayıcılar sona erecek, keneler atlanacak ve komik yan etkiler olacaktır
Şimdiye kadarki senaryo.
Alternatif olarak güzel bir panele sahip bir Uzman Danışman yapabilirim. Her ne kadar "report.htm'ye sağ tıklayın ve Aç'ı seçin" talimatı ve başlat düğmesi dışında üzerine yazacak bir şeyim olmasa da.
Bu arada demo sürümünde komut dosyaları mevcut mu? Ne tür bir sınırlama var? Zamanında, örneğin birkaç günlüğüne?
Ve ilk tanıtım ve ilk incelemeler için ücretsiz ve daha sonra ücretli yapmak mümkün mü?Uzman olacaksa, demo sürümünde nasıl test edilir? Yine basit bir zaman sınırına ihtiyacınız var, bir test cihazında çalıştırılmıyor.
Piyasadaki komut dosyaları üzücü ve iç karartıcıdır. Test cihazındaki kullanıcı bunları hiçbir şekilde görüntüleyemez.
Demo sürümler kendiniz tarafından yapılmalı ve kendiniz tarafından dağıtılmalıdır.
İşlevselliğin çoğuna veya makul kısıtlamalara sahip ücretsiz bir ürün olarak pazarda. Zaman ve hesap türü konusunda kesinlikle değil. Geçmişte ve şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum, bu amaçlar için zaman dilimini veya aracı sınırlamaya izin verildi.
Pazar yerindeki ürünlere bakıldı:
Ürünü satın alan veya kiralayan kullanıcılar tarafından yorumlar bırakılabilir
Yani, tanıtım için kendi demolarınızı dağıtmanın bir anlamı yok, çünkü ürün sayfasında geri bildirim bırakmayacaklar.
Aslında, resim ve açıklama dışında hiç tanıtım yok mu?
Ve demo olarak rapora örnek olarak bazı HTML dosyaları verebilirim. Bunları bloga ekleyebilirsiniz. Ayrıca oraya talimatlar da yazabilirsiniz.
Umarım yukarıdakilerin hiçbiri kurallara aykırı değildir. Belki popülerleştirmenin başka yolları da vardır?
Arkadaşlarınızı, arkadaşlarını ekleyebilecekleri bir sohbet odasına eklemediğiniz sürece. 600'den fazla üyesi olan ürün sohbetleri gördüm. Görünüşe göre bu şekilde tanıtım yapmalısınız/yapabilirsiniz.
Ve demo olarak bazı HTML dosyalarını rapor örnekleri olarak verebilirim. Bunları bloga ekleyebilirsiniz. Buraya talimatlar da yazabilirsiniz.
Umarım yukarıdakilerin hiçbiri kurallara aykırı değildir. Belki de popülerleştirmenin başka yolları da vardır?
Bence anlaşılması gereken ilk şey (zor olsa da) burada neredeyse hiç tüccar, yani tüketici olmadığıdır.
Platformun yazarlarının, benzer ürünlerin geliştiricilerinin ve yeni gelenlerin sitesinde ürünün reklamını yapmak ve tanıtmak, kişisel kaynakların israfıdır.