MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計ワイブル分布MathMomentsWeibull
- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathMomentsWeibull
パラメータa、bを使用して、ワイブル分布の最初の4次のモーメントの理論的数値を計算します。
double MathMomentsWeibull(
パラメータ
a
[in] 分布のパラメータ（スケール）
b
[in] 分布のパラメータ（形状）
mean
[out] 平均値を取得するための変数
variance
[out] 分散を取得するための変数
skewness
[out] 歪みを取得するための変数
kurtosis
[out] 尖度を取得するための変数
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
戻り値
モーメントの計算が成功した場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。