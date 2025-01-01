DocumentationSections
MathProbabilityDensityUniform

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution uniforme avec les paramètres a et b pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityUniform(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  a,             // paramètre a de la distribution (limite inférieure)
   const double  b,             // paramètre b de la distribution (limite supérieure)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution uniforme avec les paramètres a et b pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dunif() dans R.

bool  MathProbabilityDensityUniform(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  a,             // paramètre a de la distribution (limite inférieure)
   const double  b,             // paramètre b de la distribution (limite supérieure)
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution uniforme avec les paramètres a et b pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityUniform(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  a,             // paramètre a de la distribution (limite inférieure)
   const double  b,             // paramètre b de la distribution (limite supérieure)
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

a

[in]  Paramètre a de la distribution (limite inférieure).

b

[in]  Paramètre b de la distribution (limite supérieure).

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.