MathProbabilityDensityUniform

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione uniforme con i parametri A e B per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityUniform(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  a,             // parametro della distribuzione a (limite inferiore)
   const double  b,             // parametro della distribuzione b (limite superiore)
   const bool    log_mode,      // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora il logaritmo naturale della densità di probabilità viene calcolato
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathProbabilityDensityUniform(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  a,             // parametro della distribuzione a (limite inferiore)
   const double  b,             // parametro della distribuzione b (limite superiore)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione uniforme con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dunif() in R.

bool  MathProbabilityDensityUniform(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  a,              // parametro della distribuzione a (limite inferiore)
   const double  b,              // parametro della distribuzione b (limite superiore)
   const bool    log_mode,       // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della densità di probabilità 
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

bool  MathProbabilityDensityUniform(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  a,              // parametro della distribuzione a (limite inferiore)
   const double  b,              // parametro della distribuzione b (limite superiore)
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

a

[in]   Parametro della distribuzione a (limite inferiore).

b

[in]  Parametro della distribuzione b (limite superiore).

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.