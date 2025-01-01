MathQuantileNoncentralChiSquare

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double probability,

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double probability,

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für das Array mit Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qchisq() in R.

double MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double& probability[],

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung für das Array mit Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileNoncentralChiSquare(

const double& probability[],

const double nu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

nu

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in] Parameter der Nichtzentralität.

tail

[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.