MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールトレール注文のクラスCTrailingMACheckTrailingStopLong
- Period
- Shift
- Method
- Applied
- InitIndicators
- ValidationSettings
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
CheckTrailingStopLong
ロング（買い）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックします。
virtual bool CheckTrailingStopLong(
パラメータ
position
[in] CPositionInfo オブジェクトへのポインタ
sl
[in][out] 決済逆指値の変数
tp
[in][out] 決済指値の変数
戻り値
条件が満たされている場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
まず、現在の価格に最も近い決済逆指値の可能な最大値を計算し、1つ前の（完了した）バーでの移動平均指標の値を使用して、決済逆指値を計算します。
Iポジションが決済逆指値の価格を持っている場合は、その値は基本価格であるとみなされます。それ以外の場合は、ポジションの始値が基本価格であるとみなされます。
算出された決済逆指値が基本価格よりも高く決済逆指値の可能な最大値より低い場合には、新しい決済逆指値の設定が推奨されます。