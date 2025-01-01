CheckTrailingStopLong

롱 포지션의 추적 손절매 조건을 점검합니다.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parameters

position

[in] CPositionInfo 객체에 대한 포인터.

sl

[in][out] 손절매 가격 변수 참조.

tp

[in][out] 수익률 획득에 대한 변수 참조.

반환 값

조건이 만족되면 - true, 그렇지 않으면 - false.

참고

먼저 현재 가격에 가장 가까운 최대 허용 손절매 가격을 계산하고 이전(완료) 막대의 이동 평균 지표 값을 사용하여 손절매 가격을 계산합니다. 포지션에 이미 손절매 가격이 있는 경우, 그 값은 기준가격으로 가정되며, 그렇지 않은 경우 기준가격은 포지션의 시가입니다. 계산된 손절매 가격이 기준 가격보다 높고 최대 허용 손절매 가격보다 낮으면 새로운 손절매 가격을 설정할 것을 제안합니다.