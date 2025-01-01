DokümantasyonBölümler
Create

Grafiksel kaynağı oluşturan sanal yöntem.                                      

 virtual bool  Create(
   const string       name,    // isim
   const int          width,   // genişlik
   const int          height,  // yükseklik
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt,  // renk biçimi
   )

Parametreler

name

[in] Grafiksel kaynak ismi için temel kelime. Kaynak ismi, oluşturma işlemi sırasında kök kelimeye pseudo-rassal bir dizgi eklenerek meydana getirilir. 

width

[in]  Piksel bazında genişlik (X-ekseni üzerindeki boyut).

height

[in]  Piksel bazında yükseklik (Y-ekseni üzerindeki boyut).

clrfmt

[in]  Renk işleme yöntemi. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.