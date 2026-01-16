- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
7 (58.33%)
Убыточных трейдов:
5 (41.67%)
Лучший трейд:
8.33 USD
Худший трейд:
-5.14 USD
Общая прибыль:
31.89 USD (31 896 pips)
Общий убыток:
-16.21 USD (31 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (11.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.02 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
4 (33.33%)
Коротких трейдов:
8 (66.67%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
4.56 USD
Средний убыток:
-3.24 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.14 USD (1)
Прирост в месяц:
15.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.06 USD
Максимальная:
6.73 USD (6.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|17
|BTCUSDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|17K
|BTCUSDm
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
