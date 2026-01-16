- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
7 (58.33%)
損失トレード:
5 (41.67%)
ベストトレード:
8.33 USD
最悪のトレード:
-5.14 USD
総利益:
31.89 USD (31 896 pips)
総損失:
-16.21 USD (31 633 pips)
最大連続の勝ち:
3 (11.02 USD)
最大連続利益:
11.02 USD (3)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
4 (33.33%)
短いトレード:
8 (66.67%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
1.31 USD
平均利益:
4.56 USD
平均損失:
-3.24 USD
最大連続の負け:
2 (-2.06 USD)
最大連続損失:
-5.14 USD (1)
月間成長:
15.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.06 USD
最大の:
6.73 USD (6.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|17
|BTCUSDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|17K
|BTCUSDm
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.33 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.02 USD
最大連続損失: -2.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
