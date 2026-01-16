- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
7 (58.33%)
亏损交易:
5 (41.67%)
最好交易:
8.33 USD
最差交易:
-5.14 USD
毛利:
31.89 USD (31 896 pips)
毛利亏损:
-16.21 USD (31 633 pips)
最大连续赢利:
3 (11.02 USD)
最大连续盈利:
11.02 USD (3)
夏普比率:
0.30
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
2.33
长期交易:
4 (33.33%)
短期交易:
8 (66.67%)
利润因子:
1.97
预期回报:
1.31 USD
平均利润:
4.56 USD
平均损失:
-3.24 USD
最大连续失误:
2 (-2.06 USD)
最大连续亏损:
-5.14 USD (1)
每月增长:
15.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.06 USD
最大值:
6.73 USD (6.14%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|17
|BTCUSDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|17K
|BTCUSDm
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.33 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.02 USD
最大连续亏损: -2.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
