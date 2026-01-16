- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
7 (58.33%)
Verlusttrades:
5 (41.67%)
Bester Trade:
8.33 USD
Schlechtester Trade:
-5.14 USD
Bruttoprofit:
31.89 USD (31 896 pips)
Bruttoverlust:
-16.21 USD (31 633 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (11.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.02 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
4 (33.33%)
Short-Positionen:
8 (66.67%)
Profit-Faktor:
1.97
Mathematische Gewinnerwartung:
1.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
15.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.06 USD
Maximaler:
6.73 USD (6.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|17
|BTCUSDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|17K
|BTCUSDm
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.33 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Menikmati Perjalanan Trading Yang Tidak Ada Ujungnya
