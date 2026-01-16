- 자본
트레이드:
12
이익 거래:
7 (58.33%)
손실 거래:
5 (41.67%)
최고의 거래:
8.33 USD
최악의 거래:
-5.14 USD
총 수익:
31.89 USD (31 896 pips)
총 손실:
-16.21 USD (31 633 pips)
연속 최대 이익:
3 (11.02 USD)
연속 최대 이익:
11.02 USD (3)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
2.33
롱(주식매수):
4 (33.33%)
숏(주식차입매도):
8 (66.67%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
1.31 USD
평균 이익:
4.56 USD
평균 손실:
-3.24 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.06 USD)
연속 최대 손실:
-5.14 USD (1)
월별 성장률:
15.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.06 USD
최대한의:
6.73 USD (6.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|17
|BTCUSDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|17K
|BTCUSDm
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.33 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.02 USD
연속 최대 손실: -2.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
