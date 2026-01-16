SinaisSeções
Jefri Wijayantq

FNG

Jefri Wijayantq
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
7 (58.33%)
Negociações com perda:
5 (41.67%)
Melhor negociação:
8.33 USD
Pior negociação:
-5.14 USD
Lucro bruto:
31.89 USD (31 896 pips)
Perda bruta:
-16.21 USD (31 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (11.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.02 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
4 (33.33%)
Negociações curtas:
8 (66.67%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
1.31 USD
Lucro médio:
4.56 USD
Perda média:
-3.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.14 USD (1)
Crescimento mensal:
15.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.06 USD
Máximo:
6.73 USD (6.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 11
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 17
BTCUSDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 17K
BTCUSDm -17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.33 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.02 USD
Máxima perda consecutiva: -2.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Menikmati Perjalanan Trading Yang Tidak Ada Ujungnya
Sem comentários
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
