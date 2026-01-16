- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
8.33 USD
Worst Trade:
-5.14 USD
Profitto lordo:
31.89 USD (31 896 pips)
Perdita lorda:
-16.21 USD (31 633 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (11.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.02 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.14 USD (1)
Crescita mensile:
15.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.06 USD
Massimale:
6.73 USD (6.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|17
|BTCUSDm
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|17K
|BTCUSDm
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.33 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
