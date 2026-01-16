SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FNG
Jefri Wijayantq

FNG

Jefri Wijayantq
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
7 (58.33%)
Transacciones Irrentables:
5 (41.67%)
Mejor transacción:
8.33 USD
Peor transacción:
-5.14 USD
Beneficio Bruto:
31.89 USD (31 896 pips)
Pérdidas Brutas:
-16.21 USD (31 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (11.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.02 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
2.33
Transacciones Largas:
4 (33.33%)
Transacciones Cortas:
8 (66.67%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
1.31 USD
Beneficio medio:
4.56 USD
Pérdidas medias:
-3.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.06 USD
Máxima:
6.73 USD (6.14%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 11
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 17
BTCUSDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 17K
BTCUSDm -17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.33 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Menikmati Perjalanan Trading Yang Tidak Ada Ujungnya
No hay comentarios
2026.01.16 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada