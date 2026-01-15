- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
12 (85.71%)
Убыточных трейдов:
2 (14.29%)
Лучший трейд:
3.11 USD
Худший трейд:
-0.33 USD
Общая прибыль:
15.90 USD (887 pips)
Общий убыток:
-1.22 USD (20 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (11.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.14 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.34
Торговая активность:
9.29%
Макс. загрузка депозита:
19.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
34.14
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
13.03
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
-0.61 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.33 USD (1)
Прирост в месяц:
14.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
0.43 USD (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (0.38 USD)
По эквити:
9.13% (9.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Лучший трейд: +3.11 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.14 USD
Макс. убыток в серии: -0.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
еще 46...
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.
