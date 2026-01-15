СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Buy
Anil Guclu

GOLD Scalping Buy

Anil Guclu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
12 (85.71%)
Убыточных трейдов:
2 (14.29%)
Лучший трейд:
3.11 USD
Худший трейд:
-0.33 USD
Общая прибыль:
15.90 USD (887 pips)
Общий убыток:
-1.22 USD (20 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (11.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.14 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.34
Торговая активность:
9.29%
Макс. загрузка депозита:
19.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
34.14
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
13.03
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
-0.61 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.33 USD (1)
Прирост в месяц:
14.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
0.43 USD (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (0.38 USD)
По эквити:
9.13% (9.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 867
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.11 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.14 USD
Макс. убыток в серии: -0.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.82 × 6950
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1521
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.51 × 1056
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
еще 46...
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.   
Нет отзывов
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
Share of trading days is too low
2026.01.15 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 20:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
