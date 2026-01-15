- Incremento
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
12 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
2 (14.29%)
Mejor transacción:
3.11 USD
Peor transacción:
-0.33 USD
Beneficio Bruto:
15.90 USD (887 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.22 USD (20 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (11.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.14 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.34
Actividad comercial:
9.29%
Carga máxima del depósito:
19.63%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
34.14
Transacciones Largas:
14 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
13.03
Beneficio Esperado:
1.05 USD
Beneficio medio:
1.33 USD
Pérdidas medias:
-0.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.33 USD (1)
Crecimiento al mes:
14.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.05 USD
Máxima:
0.43 USD (0.41%)
Reducción relativa:
De balance:
0.36% (0.38 USD)
De fondos:
9.13% (9.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Mejor transacción: +3.11 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.
No hay comentarios
