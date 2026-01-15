SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Buy
Anil Guclu

GOLD Scalping Buy

Anil Guclu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 15%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
3.11 USD
Worst Trade:
-0.33 USD
Profitto lordo:
15.90 USD (887 pips)
Perdita lorda:
-1.22 USD (20 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.34
Attività di trading:
9.29%
Massimo carico di deposito:
19.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
34.14
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.03
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
1.33 USD
Perdita media:
-0.61 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescita mensile:
14.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
0.43 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (0.38 USD)
Per equità:
9.13% (9.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 867
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.82 × 6950
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1521
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.51 × 1056
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
46 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.   
Non ci sono recensioni
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
Share of trading days is too low
2026.01.15 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 20:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD Scalping Buy
30USD al mese
15%
0
0
USD
116
USD
1
100%
14
85%
9%
13.03
1.05
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.