Anil Guclu

GOLD Scalping Buy

Anil Guclu
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
12 (85.71%)
亏损交易:
2 (14.29%)
最好交易:
3.11 USD
最差交易:
-0.33 USD
毛利:
15.90 USD (887 pips)
毛利亏损:
-1.22 USD (20 pips)
最大连续赢利:
8 (11.14 USD)
最大连续盈利:
11.14 USD (8)
夏普比率:
1.34
交易活动:
9.29%
最大入金加载:
19.63%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
34.14
长期交易:
14 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
13.03
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-0.61 USD
最大连续失误:
1 (-0.33 USD)
最大连续亏损:
-0.33 USD (1)
每月增长:
14.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
0.43 USD (0.41%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (0.38 USD)
净值:
9.13% (9.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 867
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.11 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.14 USD
最大连续亏损: -0.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.82 × 6950
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1521
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.51 × 1056
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
46 更多...
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.   
没有评论
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
Share of trading days is too low
2026.01.15 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 20:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
