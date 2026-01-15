- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
12 (85.71%)
亏损交易:
2 (14.29%)
最好交易:
3.11 USD
最差交易:
-0.33 USD
毛利:
15.90 USD (887 pips)
毛利亏损:
-1.22 USD (20 pips)
最大连续赢利:
8 (11.14 USD)
最大连续盈利:
11.14 USD (8)
夏普比率:
1.34
交易活动:
9.29%
最大入金加载:
19.63%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
34.14
长期交易:
14 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
13.03
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-0.61 USD
最大连续失误:
1 (-0.33 USD)
最大连续亏损:
-0.33 USD (1)
每月增长:
14.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
0.43 USD (0.41%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (0.38 USD)
净值:
9.13% (9.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.11 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.14 USD
最大连续亏损: -0.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.
