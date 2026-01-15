シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Buy
Anil Guclu

GOLD Scalping Buy

Anil Guclu
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 15%
FusionMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
12 (85.71%)
損失トレード:
2 (14.29%)
ベストトレード:
3.11 USD
最悪のトレード:
-0.33 USD
総利益:
15.90 USD (887 pips)
総損失:
-1.22 USD (20 pips)
最大連続の勝ち:
8 (11.14 USD)
最大連続利益:
11.14 USD (8)
シャープレシオ:
1.34
取引アクティビティ:
9.29%
最大入金額:
19.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
34.14
長いトレード:
14 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
13.03
期待されたペイオフ:
1.05 USD
平均利益:
1.33 USD
平均損失:
-0.61 USD
最大連続の負け:
1 (-0.33 USD)
最大連続損失:
-0.33 USD (1)
月間成長:
14.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
0.43 USD (0.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.36% (0.38 USD)
エクイティによる:
9.13% (9.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 867
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.11 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.14 USD
最大連続損失: -0.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.82 × 6950
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1521
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.51 × 1056
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
46 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.   
レビューなし
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
Share of trading days is too low
2026.01.15 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 20:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLD Scalping Buy
30 USD/月
15%
0
0
USD
116
USD
1
100%
14
85%
9%
13.03
1.05
USD
9%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください