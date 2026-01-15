- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
12 (85.71%)
損失トレード:
2 (14.29%)
ベストトレード:
3.11 USD
最悪のトレード:
-0.33 USD
総利益:
15.90 USD (887 pips)
総損失:
-1.22 USD (20 pips)
最大連続の勝ち:
8 (11.14 USD)
最大連続利益:
11.14 USD (8)
シャープレシオ:
1.34
取引アクティビティ:
9.29%
最大入金額:
19.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
34.14
長いトレード:
14 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
13.03
期待されたペイオフ:
1.05 USD
平均利益:
1.33 USD
平均損失:
-0.61 USD
最大連続の負け:
1 (-0.33 USD)
最大連続損失:
-0.33 USD (1)
月間成長:
14.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
0.43 USD (0.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.36% (0.38 USD)
エクイティによる:
9.13% (9.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.11 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.14 USD
最大連続損失: -0.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
46 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
100%
14
85%
9%
13.03
1.05
USD
USD
9%
1:500