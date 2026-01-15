SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Buy
Anil Guclu

GOLD Scalping Buy

Anil Guclu
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 15%
FusionMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
12 (85.71%)
Negociações com perda:
2 (14.29%)
Melhor negociação:
3.11 USD
Pior negociação:
-0.33 USD
Lucro bruto:
15.90 USD (887 pips)
Perda bruta:
-1.22 USD (20 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (11.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.14 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.34
Atividade de negociação:
9.29%
Depósito máximo carregado:
19.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
34.14
Negociações longas:
14 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
13.03
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
1.33 USD
Perda média:
-0.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescimento mensal:
14.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
0.43 USD (0.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.36% (0.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.13% (9.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 867
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.11 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.14 USD
Máxima perda consecutiva: -0.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.82 × 6950
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1521
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.51 × 1056
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
46 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.   
Sem comentários
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 23:51
Share of trading days is too low
2026.01.15 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 20:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 20:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 20:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 20:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD Scalping Buy
30 USD por mês
15%
0
0
USD
116
USD
1
100%
14
85%
9%
13.03
1.05
USD
9%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.