Negociações:
14
Negociações com lucro:
12 (85.71%)
Negociações com perda:
2 (14.29%)
Melhor negociação:
3.11 USD
Pior negociação:
-0.33 USD
Lucro bruto:
15.90 USD (887 pips)
Perda bruta:
-1.22 USD (20 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (11.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.14 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.34
Atividade de negociação:
9.29%
Depósito máximo carregado:
19.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
34.14
Negociações longas:
14 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
13.03
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
1.33 USD
Perda média:
-0.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescimento mensal:
14.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
0.43 USD (0.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.36% (0.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.13% (9.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
46 mais ...
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
100%
14
85%
9%
13.03
1.05
USD
USD
9%
1:500