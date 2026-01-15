- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
12 (85.71%)
손실 거래:
2 (14.29%)
최고의 거래:
3.11 USD
최악의 거래:
-0.33 USD
총 수익:
15.90 USD (887 pips)
총 손실:
-1.22 USD (20 pips)
연속 최대 이익:
8 (11.14 USD)
연속 최대 이익:
11.14 USD (8)
샤프 비율:
1.34
거래 활동:
9.29%
최대 입금량:
19.63%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
34.14
롱(주식매수):
14 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
13.03
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
1.33 USD
평균 손실:
-0.61 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.33 USD)
연속 최대 손실:
-0.33 USD (1)
월별 성장률:
14.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
0.43 USD (0.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.36% (0.38 USD)
자본금별:
9.13% (9.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.11 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.14 USD
연속 최대 손실: -0.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
100%
14
85%
9%
13.03
1.05
USD
USD
9%
1:500