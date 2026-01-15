- Wachstum
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
12 (85.71%)
Verlusttrades:
2 (14.29%)
Bester Trade:
3.11 USD
Schlechtester Trade:
-0.33 USD
Bruttoprofit:
15.90 USD (887 pips)
Bruttoverlust:
-1.22 USD (20 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (11.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.14 USD (8)
Sharpe Ratio:
1.34
Trading-Aktivität:
9.29%
Max deposit load:
19.63%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
34.14
Long-Positionen:
14 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
13.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.33 USD (1)
Wachstum pro Monat :
14.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.05 USD
Maximaler:
0.43 USD (0.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.36% (0.38 USD)
Kapital:
9.13% (9.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|867
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Bester Trade: +3.11 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6950
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1521
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.51 × 1056
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
Tailored to buy XAUUSD when solid scalping conditons have been met. 3-5 signals/day.
