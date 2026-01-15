- Прирост
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
334 (69.87%)
Убыточных трейдов:
144 (30.13%)
Лучший трейд:
111.96 USD
Худший трейд:
-50.57 USD
Общая прибыль:
2 468.07 USD (188 885 pips)
Общий убыток:
-922.02 USD (90 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (145.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
193.20 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
96.18%
Макс. загрузка депозита:
0.32%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
257
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
9.51
Длинных трейдов:
478 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
7.39 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-162.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.59 USD (5)
Прирост в месяц:
30.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.88 USD
Максимальная:
162.59 USD (3.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.08% (162.59 USD)
По эквити:
2.06% (130.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Just Watch this EA trade on Gold.
