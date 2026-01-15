СигналыРазделы
Albinus Tejo Sungkowo

Just Watch Gold Avrg

Albinus Tejo Sungkowo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
478
Прибыльных трейдов:
334 (69.87%)
Убыточных трейдов:
144 (30.13%)
Лучший трейд:
111.96 USD
Худший трейд:
-50.57 USD
Общая прибыль:
2 468.07 USD (188 885 pips)
Общий убыток:
-922.02 USD (90 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (145.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
193.20 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
96.18%
Макс. загрузка депозита:
0.32%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
257
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
9.51
Длинных трейдов:
478 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
7.39 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-162.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.59 USD (5)
Прирост в месяц:
30.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.88 USD
Максимальная:
162.59 USD (3.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.08% (162.59 USD)
По эквити:
2.06% (130.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 478
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Just Watch this EA trade on Gold.
Нет отзывов
2026.01.15 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
