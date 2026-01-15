- 자본
트레이드:
482
이익 거래:
335 (69.50%)
손실 거래:
147 (30.50%)
최고의 거래:
111.96 USD
최악의 거래:
-50.57 USD
총 수익:
2 491.09 USD (190 037 pips)
총 손실:
-945.60 USD (92 971 pips)
연속 최대 이익:
20 (145.53 USD)
연속 최대 이익:
193.20 USD (5)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
96.18%
최대 입금량:
0.32%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
251
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
9.51
롱(주식매수):
482 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
3.21 USD
평균 이익:
7.44 USD
평균 손실:
-6.43 USD
연속 최대 손실:
5 (-162.59 USD)
연속 최대 손실:
-162.59 USD (5)
월별 성장률:
30.91%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
39.88 USD
최대한의:
162.59 USD (3.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.08% (162.59 USD)
자본금별:
2.06% (130.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|482
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|97K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Just Watch this EA trade on Gold.
