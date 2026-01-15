SegnaliSezioni
Albinus Tejo Sungkowo

Just Watch Gold Avrg

Albinus Tejo Sungkowo
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
476
Profit Trade:
332 (69.74%)
Loss Trade:
144 (30.25%)
Best Trade:
111.96 USD
Worst Trade:
-50.57 USD
Profitto lordo:
2 450.53 USD (187 131 pips)
Perdita lorda:
-922.02 USD (90 730 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (145.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.20 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
96.18%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
255
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
9.40
Long Trade:
476 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
3.21 USD
Profitto medio:
7.38 USD
Perdita media:
-6.40 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-162.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.59 USD (5)
Crescita mensile:
30.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.88 USD
Massimale:
162.59 USD (3.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.08% (162.59 USD)
Per equità:
2.06% (130.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 476
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.96 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +145.53 USD
Massima perdita consecutiva: -162.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Just Watch this EA trade on Gold.
Non ci sono recensioni
2026.01.15 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 05:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
