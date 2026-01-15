- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
478
利益トレード:
334 (69.87%)
損失トレード:
144 (30.13%)
ベストトレード:
111.96 USD
最悪のトレード:
-50.57 USD
総利益:
2 468.07 USD (188 885 pips)
総損失:
-922.02 USD (90 730 pips)
最大連続の勝ち:
20 (145.53 USD)
最大連続利益:
193.20 USD (5)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
96.18%
最大入金額:
0.32%
最近のトレード:
15 分前
1週間当たりの取引:
256
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
9.51
長いトレード:
478 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.68
期待されたペイオフ:
3.23 USD
平均利益:
7.39 USD
平均損失:
-6.40 USD
最大連続の負け:
5 (-162.59 USD)
最大連続損失:
-162.59 USD (5)
月間成長:
30.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.88 USD
最大の:
162.59 USD (3.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.08% (162.59 USD)
エクイティによる:
2.06% (130.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +111.96 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +145.53 USD
最大連続損失: -162.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Just Watch this EA trade on Gold.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
31%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
4
100%
478
69%
96%
2.67
3.23
USD
USD
3%
1:400